Afwerker Terpstra schenkt werkmier Keisse fonkelnieuwe horloge: "Een plezier om voor jouw te werken" MDB

06 april 2018

09u35 0

Het is geven en nemen bij Quick.Step Floors. Ook Iljo Keisse had een groot aandeel in de overwinning van Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen. De werkmier uit Gent zorgde er in het begin van de koers voor dat er geen enkele ontsnapping tot stand kwam. Orders van het team die wegkapitein Keisse met brio opvolgde.

Keisse werd er ook voor beloond door Niki Terpstra. De Nederlander schonk zijn ploegmakker prompt een gloednieuw horloge. "Een miljoen keer bedankt Niki Terpstra voor deze schoonheid", schreef Keisse op Instagram. "Je maakte je droom zondag waar en nu komt ook de mijne in vervulling. Het is een plezier om voor jouw te werken."

Thanks a million times @nikiterpstra for this beauty! You made your dream come true last Sunday and now you made mine come true as well! Pleasure to work for you! #ballsohard Een foto die is geplaatst door null (@iljokeisse) op 06 apr 2018 om 08:12 CEST

Nibali geeft er de brui aan in Ronde van het Baskenland

Vincenzo Nibali stapt uit de Ronde van het Baskenland (WorldTour). De Italiaan start vandaag niet meer in de vijfde etappe uit voorzorg omdat hij last heeft van een zitvlakblessure, zo laat Bahrain Merida weten.

Met het oog op de Ardense klassiekers besliste de 33-jarige Nibali na overleg met zijn team op te geven in het Baskenland. De 'Haai van Messina' stond in het klassement 45e op bijna zeven minuten van leider Primoz Roglic.

Nibali won dit seizoen Milaan-Sanremo maar kon nog nooit zegevieren in de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race. Een tweede plaats in La Doyenne in 2012 (na Maksim Iglinski) is zijn beste uitslag in de Ardennenklassiekers. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen werd Nibali afgelopen zondag 24e.

🇪🇸 #Itzulia

📣 @vincenzonibali abandons the @ehitzulia

"The athlete – as Team Doctor Emilio Magni explains – suffers from a painful skin lesion located in the rider’s seat area"

📝 Read more

👇🏻https://t.co/6oOMoj4ydG Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link