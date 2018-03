Adam Yates zet Sagan en Kwiatkowski een neus in de straten van Filottrano DMM

11 maart 2018

12u23 0 Wielrennen De vijfde etappe in de Tirreno-Adriatico is een prooi geworden voor Adam Yates. De Brit haalde het in de straten van Filottrano met een late uitval. Sagan won de spurt van het peloton voor nieuwe leider Kwiatkowski. Tiesj Benoot werd vierde.

Hét ultieme eerbetoon aan Michele Scarponi vandaag in de Tirreno-Adriatico. Met een aankomst in Filottrano bewees de Italiaanse rittenwedstrijd zijn eer aan de vorig jaar overleden wielrenner van Astana. Scarponi leefde en trainde in de laatste dagen van zijn leven in de Italiaanse stad. Met een aankomst op de Muro di Filottrano lag er bovendien nog een mooie aankomst in het verschiet.

Een typische koerssituatie onderweg waarin vijf aanvallers snel een geruststellende voorgift het Italiaanse landschap mochten verkennen. Daarbij één Belg: Iljo Keisse. Onze landgenoot kreeg het gezelschap van Morabito, Koren, Boev en Cataldo. De vijf kregen zes minuten, maar werden bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde in Filottrano bij de lurven gevat.

Sagan en de andere punchers waren intussen volop hun geweer aan het laden en daar profiteerde Adam Yates van om ten aanval te trekken. De broer van Simon Yates (2de in de eindstand van Parijs-Nice) keek niet meer om en sprokkelde al snel een beslissende voorgift. Landa en BORA-Hansgrohe probeerden de man van Mitchelton-Scott nog terug te halen, maar niemand slaagde in zijn opzet.

Yates zong zijn liedje uit tot op de meet, terwijl Sagan even later met overmacht de sprint van het uitgedunde peloton won. Kwiatkowski sprokkelde met een derde plaats nog enkele bonificaties weg die hem aan het eind van het verhaal recht zouden geven op de blauwe leiderstrui. Nog voorin: een alweer sterke Tiesj Benoot die zonder complexen beslag zou leggen op de vierde plaats.

Rituitslag

1. Adam Yates (GBr/MTS) 178.0km in 4u16:35 (gem. 41.6239km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:07

3. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:07

4. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:07

5. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:07

6. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:07

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 0:07

8. Jaime Roson (Spa/MOV) 0:07

9. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:07

10. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:07

Stand na 5de etappe

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 829.5km in 21u31:28 (gem. 38.53758km/u)

2. Damiano Caruso (Ita/BMC) op 0:03

3. Mikel Landa (Spa/MOV) 0:23

4. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:29

5. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:34

6. Adam Yates (GBr/MTS) 0:36

7. Davide Formolo (Ita/BOH) 0:37

*** 8. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:39

9. George Bennett (NZe/TLJ) 0:41

10. Jaime Roson (Spa/MOV) 0:47