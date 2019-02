Adam Yates wint koninginnenrit in Ronde van Valencia, Ion Izagirre nieuwe leider - Sarreau zorgt voor nieuwe Franse zege in Bessèges TLB

09 februari 2019

17u28

Bron: Belga 0 Wielrennen Adam Yates heeft de koninginnenrit in de Ronde van Valencia op zijn naam gebracht. De Brit van Mitchelton-Scott pakte op de Alcala-Alcocebre de zege voor wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) en Pello Bilbao (Astana). Ion Izagirre (Astana) werd vierde en neemt de leiderstrui over van Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Eerste landgenoot was Dylan Teuns op een achtste plek. Wel valt hij terug in het klassement van de derde naar de vijfde plaats op 18 tellen van Izagirre.

Het duurde zo'n drie kwartier vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg in Valencia. Drie renners zouden uiteindelijk weten te ontsnappen aan het peloton: Silvan Dillier (AG2R), Joao Rodrigues (W52-FC Porto) en Diego Rubio (Burgos-BH), drager van de bergtrui. Maximaal gunde het peloton hen vijf minuten voorsprong. Dimension Data controleerde voor hun leider Edvald Boasson Hagen het pak, Rubio raapte vooraan de bergpunten op, maar zou wel als eerste moeten lossen.

Het duo ging verder, finaal was alleen Dillier nog op pad en hij zou pas op 2,2 km van het einde gegrepen worden door Merhawi Kudus die uit het peloton was weggesprongen nadat Alejandro Valverde net daarvoor een eerste prikje had uitgedeeld. Leider Boasson Hagen moest toen een eerste keer lossen, maar pikte wat later opnieuw aan.

Een groep van favorieten scheidde zich af op het steilste stuk bergop onder impuls van het gebeuk van Adam Yates. Hij kreeg enkel nog Ion Izagirre, Pello Bilbao, Sergio Higuita, Alejandro Valverde, Jack Haig, Dylan Teuns, Dan Martin, Jesus Herrada en Ben Hermans met zich mee. Net onder de vod van 1 km moest Hermans een gaatje laten, vooraan lag het tempo hoog. Het was Herrada die de sprint bergop van ver lanceerde. Te vroeg, Yates dichtte het gaatje, bleef even in het wiel en viel daarna aan in de slotmeters. Hij pakte de zege, de ultieme versnelling van Valverde kwam te laat. Hij moest vrede nemen met een tweede plek. Izagirre is de nieuwe leider met 7 tellen bonus op Valverde en Bilbao. Teuns staat vijfde op 18 tellen. Morgen staat de slotrit op het programma, een vlakke rit van Paterna naar Valencia over 88 km en voer voor sprinters.

Fransman Sarreau sprint naar zege in derde rit

Marc Sarreau heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ toonde zich na 158 km de snelste in de sprint. Christophe Laporte (Cofidis) moest vrede nemen met een tweede plek, de Spanjaard Mikel Aristi (Euskadi-Murias) werd derde. Met Milan Menten (7de), Roy Jans (8ste) en Baptiste Planckaert (9de) eindigden drie Belgen in de top tien. Laporte behoudt zijn leiderstrui met vijf seconden voorsprong op Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels).

De koninginnenrit van deze Franse rittenkoers kende een nerveuze beginfase met tal van aanvallen en een peloton dat al na 15 km in stukken brak. Onder meer enkele snelle jongens zoals Modolo en Barbier misten de slag en zouden nooit meer aan het front komen. Uiteindelijk zou een groepje van zes na 50 km de vroege vlucht vormen: Anthony Turgis, Axel Domont, Alo Jakin, Evaldas Siskevicius, Quentin Pacher en onze landgenoot Eliot Lietaer. In het peloton hield men de bonus onder controle en op 4 km van het einde zou met Pacher de laatste vluchter gegrepen worden.

Op een stuk vals plat wilde Loïc Vliegen zijn kans gaan, hij kreeg Maxime Monfort met zich mee, maar hun aanval zou stranden in de slotkilometer. Na een chaotische sprint was het Marc Sarreau die mocht juichen, goed voor zijn eerste overwinning van het seizoen, zijn achtste profzege op 25-jarige leeftijd.