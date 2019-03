Ackermann sprint naar zege in Bredene-Koksijde Classic GVS

22 maart 2019

17u17

Pascal Ackermann (BORA-hanshrohe) heeft zich gekroond tot winnaar van de Bredene-Koksijde Classic, de vroegere Handzame Classic. De Duitser toonde zich de snelste in de verwachte massasprint.

Ook in startplaats Bredene trok Remco Evenepoel alle aandacht naar zich toe. Het talent doorstond zijn Belgische vuurdoop in Nokere Koerse met glans en was opnieuw gretig om zich in de kijker te rijden. In alle recente edities werd er overigens gesprint om de zege. Onder meer snelle mannen Fabio Jakobsen, Alvaro Hodeg, Adam Blythe, Enzo Wouters en Pascal Ackermann maakten hun borst dus nat.

Maar eerst de kopgroep van de dag: Justin Timmermans (Roompot), Morice Julien (Vital Concept), Dimitri Theyskens (Wallonie-Bruxelles), Michiel Dieleman (Cibel), Matthias Norsgaard (Riwal-Readynez) en Andrea Vendrame (Androni) gingen samen op avontuur en harkten een maximale voorsprong van zeven minuten bij elkaar. Halfweg koers was al de helft van die kloof als sneeuw voor het lentezonnetje gesmolten: met de Kemmelberg - de zwaarste helling van de dag - in zicht, joeg Deceuninck-Quick.Step immers het tempo met een ruk de hoogte in. De Moeren baarden nadien een muis: door een gebrek aan wind ontstonden er geen waaiers.

Op 15 kilometer van de finish - Norsgaard was toen de enige overlever van de kopgroep - gingen er plots in het peloton enkele renners tegen het asfalt. Belangrijkste slachtoffer was Jakobsen, de Nederlander stapte uit koers. Op dat moment viel Deceuninck-ploegmaat en titelverdediger Hodeg plat - hij verloor zo veel krachten.

Op acht kilometer van de finish was het liedje van Norsgaard uit. De verwachte massasprint diende zich aan, daarin toonde Pascal Ackermann zich de snelste. Hodeg kwam te vroeg op kop, de Duitser profiteerde en ging er vlotjes over.