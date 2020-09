Ackermann is Gaviria te snel af in openingsrit Tirreno-Adriatico, plaatsing dranghekken opnieuw voer voor discussie Redactie

07 september 2020

15u53 3 Wielrennen Pascal Ackermann heeft de eerste rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Duitser haalde het in een sprintduel onder meer van Fernando Gaviria. Ackermann is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd. Belgisch kampioen Tim Merlier kwam op anderhalve kilometer van de streep ten val.

Het mag in de Ronde van Frankrijk dan wel rustdag zijn, dat betekent niet dat er elders niet wordt gekoerst. In Italië stond in Lido Di Camaiore de openingsrit van de Tirreno-Adriatico op het programma. Een rit op maat voor de sprinters. Met Gaviria, Ackermann, Matthews, Dainese en Merlier snel volk genoeg. Andere grote namen aan de start waren Nibali, Froome, Fuglsang en Simon Yates.

Op de gebruikelijke ontsnapping na weinig opwinding op weg naar Lido di Camaiore, het was pas toen de sprinttreintjes zich op de rails zetten dat het echt spannend werd. Enkele late uitvallen zorgden bovendien ook voor chaotische laatste kilometers. Belgisch kampioen Tim Merlier - gegangmaakt door Mathieu van der Poel - was daarbij slachtoffer van een valpartij op anderhalve kilometer van de streep.

In de sprint zelf leek Gaviria op weg naar de zege. De Colombiaan zette van ver aan, maar werd in extremis nog overruled door Pascal Ackermann. Niet zonder risico, de Duitser passeerde nipt naast een schuine afsluiting. De vreemde manier waarop de nadarhekken werden geplaatst waren achteraf een gespreksonderwerp op sociale media. Gelukkig bleef het zonder ongelukken.

Ackermann is met zijn overwinning de eerste leider in de Koers van de Twee Zeeën. Chris Froome liet het in de slotkilometer lopen en verloor 54 seconden. Magnus Cort werd 3de in de rituitslag, Jonas Rickaert was eerste Belg op een zevende plaats.

Ackermann: “Het ontbrak me wat aan geluk”

“Ik ben blij dat ik nog eens kan winnen”, zei Ackermann. “Ik was er de laatste weken wel steeds dicht bij, maar het ontbrak me wat aan geluk. Vandaag verliep het eindelijk perfect. De voorbereiding naar deze Tirreno-Adriatico was echter helemaal niet goed. Ik was immers ziek geworden. Toch bleven mijn teamgenoten in mij geloven en wilden ze werken voor mij vandaag. Ik reed een mooie sprint, want ik kwam van ver en kon nog juist in een gat op rechts duiken. Zo glipte ik voorbij Fernando Gaviria. Maar ik zou het graag nog eens terug willen zien op televisie.”

De Duitser is nu de eerste leider. Dinsdag is de kans groot dat er opnieuw gesprint wordt voor de zege. Waarom de focus niet leggen op het sprintklassement? “Mijn opdracht is om te werken voor het eindklassement. Niet voor mezelf natuurlijk, maar voor de andere jongens in de ploeg. Met Rafal Majka en Patrick Konrad hebben we mannen die kunnen gaan voor die blauwe trui. Als het uitdraait op een massasprint zal ik wellicht mijn kans mogen gaan. Ons eerste doel is wel al bereikt en dat was een ritzege behalen. We gaan nu kijken wat deze Tirreno-Adriatico ons verder brengt”, besloot Ackermann.

Schaafwonden voor Merlier

Op anderhalve kilometer van de meet kwam Belgisch kampioen Tim Merlier in aanraking met een renner van Deceuninck-Quick Step in de eerste etappe van Tirreno-Adriatico. Merlier sloeg daarna tegen de vlakte en sleurde in zijn val ook nog onder anderen de Italiaan Alberto Dainese mee. Na een eerste medische check-up werden bij Merlier schaafwonden over het hele lichaam vastgesteld.

“We hadden de kaart van Tim Merlier getrokken omdat die eerste etappe wellicht toch zou beslecht worden na een massasprint. Dat was ook zo het geval. Mathieu van der Poel trok in volle finale naar voren, met Merlier in zijn wiel maar laatstgenoemde kwam in aanrijding met een andere renner”, meldde persverantwoordelijke Thomas Sneyers van Alpecin-Fenix.

“Er zijn in deze Tirreno-Adriatico wel enkele mogelijkheden voor de sprinters. Vraag is natuurlijk hoe Tim Merlier de nacht zal doorkomen. Wellicht is hij morgen stijf en stram en die schaafwonden zullen hem ook al geen deugd doen”, besloot Sneyers.