Ackermann is Gaviria te snel af in openingsrit Tirreno-Adriatico, plaatsing dranghekken opnieuw voer voor discussie Redactie

07 september 2020

15u53 3 Wielrennen Pascal Ackermann heeft de eerste rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Duitser haalde het in een sprintduel onder meer van Fernando Gaviria. Ackermann is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd. Belgisch kampioen Tim Merlier kwam op anderhalve kilometer van de streep ten val.

Het mag in de Ronde van Frankrijk dan wel rustdag zijn, dat betekent niet dat er elders niet wordt gekoerst. In Italië stond in Lido Di Camaiore de openingsrit van de Tirreno-Adriatico op het programma. Een rit op maat voor de sprinters. Met Gaviria, Ackermann, Matthews, Dainese en Merlier snel volk genoeg. Andere grote namen aan de start waren Nibali, Froome, Fuglsang en Simon Yates.

Op de gebruikelijke ontsnapping na weinig opwinding op weg naar Lido di Camaiore, het was pas toen de sprinttreintjes zich op de rails zetten dat het echt spannend werd. Enkele late uitvallen zorgden bovendien ook voor chaotische laatste kilometers. Belgisch kampioen Tim Merlier - gegangmaakt door Mathieu van der Poel - was daarbij slachtoffer van een valpartij op anderhalve kilometer van de streep.

In de sprint zelf leek Gaviria op weg naar de zege. De Colombiaan zette van ver aan, maar werd in extremis nog overruled door Pascal Ackermann. Niet zonder risico, de Duitser passeerde nipt naast een schuine afsluiting. De vreemde manier waarop de nadarhekken werden geplaatst waren achteraf een gespreksonderwerp op sociale media. Gelukkig bleef het zonder ongelukken.

Ackermann is met zijn overwinning de eerste leider in de Koers van de Twee Zeeën. Chris Froome liet het in de slotkilometer lopen en verloor 54 seconden. Magnus Cort werd 3de in de rituitslag, Jonas Rickaert was eerste Belg op een zevende plaats.