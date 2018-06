Ackermann is de beste sprinter in de Dauphiné, Kwiatkowski komt stevig ten val en verliest leiderstrui DMM

05 juni 2018

16u19 0 Wielrennen De tweede rit in lijn van de Dauphiné is ten prooi gevallen aan Pascal Ackermann. De Duitser van Bora-Hansgrohe was in een sprint de betere van Boasson Hagen en Impey. Die laatste neemt de gele leiderstrui over van een gevallen Kwiatkowski.

Moedig. Althans dat zijn de weinige sprinters die dit jaar in de Dauphiné van start zijn gegaan. In een onuitgegeven zware editie van de Franse rittenkoers moeten de snelle mannen het met 'slechts' één kans op een sprintzege stellen. Niet toevallig lag die vandaag tussen Montbrison en Belleville en Beaujolais te wachten. Hoogdag dus voor Ackermann, Coquard en Keukeleire.

Ondanks een uitdagend profiel met enkele kleinere beklimmingen kon het klassieke scenario van een sprintetappe snel aanvatten. Met Backaert, Périchon, Stalnov en Duchesne mochten vier vluchters wat publiciteit vergaren.

Enkel Backaert slaagde niet volledig in zijn opzet. Onze landgenoot van Wanty-Groupe Gobert moest nog voor de tv-uitzending afhaken bij zijn medevluchters. Geen goede benen voor de man uit Michelbeke.

In het peloton deed Lotto-Soudal er intussen alles aan om de koers hard te maken. De roodhemden in dienst van Keukeleire trokken het pak op één lint met de nodige averij tot gevolg. Jakobsen, Bauhaus en Coquard moesten de rol lossen, terwijl ook Team Sky zijn duit in het zakje kwam doen.

Vooraan bleef Stalnov weerbarstig tegen de bierkaai vechten. De renner van Astana werd in het zicht van de laatste recht lijn gegrepen. Kwiatkowski zou dat moment niet meer vanop de eerste rijen meemaken. De Pool kwam in de voorlaatste kilometer stevig ten val, maar kon daarna wel de wedstrijd uitrijden.

Sprinten dan maar en daarin waagde Oliver Naesen volop zijn kans. De Belgische kampioen ging van iets te ver aan waardoor hij eerst Boasson Hagen en later ook nog Ackermann aan zich voorbij zag vliegen. De Duitser van Bora-Hansgrohe was in de laatste meters veruit de sterkste. Daryl Impey strandde net na ploegmaat Hagen op de derde plaats.