Achille Margo (83) breekt wereldrecord op de piste: "Als het moet, fiets ik nog naar huis" Maxime Petit

26 juni 2018

14u59 0 Wielrennen De 83-jarige Achille Margo droomt al jaren van het werelduurrecord op de piste bij tachtigplussers en sinds vandaag mag hij het ook op zijn naam schrijven. De dappere tachtiger uit Lauwe reed in 60 minuten meer dan 111 rondjes op de Velodroom van het Noord-Franse Roubaix, goed voor 27,4 km. Ruim twee kilometer meer dan het vorig record dat op naam stond van de Nederlander Toon Bueters.

Hij begon ietwat gezapig aan zijn recordpoging maar kwam gaandeweg helemaal op toerental. Het 80-tal supporters in de tribunes schreeuwde hun held uiteindelijk naar de triomf. “Dat is gewoon fantastisch”, reageert Achille. “Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf en ik heb zelfs nog energie over. Als het moet, dan fiets ik straks nog naar huis”, lacht hij.

“En ach, zoveel betekent zo’n werelduurrecord toch ook niet. Vraag dat maar aan mijn vrouw, die niet altijd meer tevreden is met mijn andere prestaties”, voegt hij er nog met een knipoog aan toe.

“Volgend jaar doe ik misschien een nieuwe poging om mijn eigen record te verbreken of wie weet ga ik dan wel voor een officieel record. Maar aangezien de UCI er dan bij betrokken moet zijn, de dopingcontrole ingeschakeld moet worden én het Guinness Book of World Records, zou ik al snel 4.000 euro moeten ophoesten. Vrienden en familie mogen al beginnen sparen.”

In januari vorig jaar werd de 105-jarige Fransman Robert Marchand nog wereldrecordhouder in de categorie van de 105-plussers. Hij legde in een uur tijd 22,547 kilometer af.