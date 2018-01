Aanvaller Tiesj Benoot grijpt net naast de zege in San Juan Mike De Beck

22 januari 2018

23u43 0 Wielrennen Tiesj Benoot heeft ei zo na voor een stunt gezorgd. De renner van Lotto Soudal ging in het slot van de tweede rit van de ronde van San Juan in de aanval en bleef het aanstormende peloton maar net voor. Uiteindelijk werd hij derde.

Tiesj Benoot was in een prangende spurt verwikkeld met de Costa Ricaan Roman Villalovos en de Argentijn Ricardo Escuela. Het was de Costa Ricaan die het haalde. Benoot moest na 150 kilometer koersen vrede nemen met een derde stek. Benoot trok er in het slot van de tweede etappe op uit. Het bleek de goede aanval, maar twee medevluchters konden hem toch nog kloppen.

Zijn ploegmakker Jelle Wallays zat mee in een vroegere aanval die op 24,5 km van het einde ontstond. Samen met onder meer de Colombiaan Winner Anacona. Met vijf trokken ze er op uit, maar met nog vijftien kilometer te gaan dichtte Quick.Step uiteindelijk het gat.