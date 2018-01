Aanvaller Tiesj Benoot grijpt net naast de zege in San Juan: "Ik houd hier een goed gevoel aan over" Mike De Beck

22 januari 2018

23u43 13 Wielrennen Tiesj Benoot heeft ei zo na voor een stunt gezorgd. De renner van Lotto Soudal ging in het slot van de tweede rit van de ronde van San Juan in de aanval en bleef het aanstormende peloton maar net voor. Uiteindelijk werd hij derde.

Tiesj Benoot was in een prangende spurt verwikkeld met de Costa Ricaan Roman Villalovos en de Argentijn Ricardo Escuela. Het was de Costa Ricaan die het haalde. Benoot moest na 150 kilometer koersen vrede nemen met een derde stek. Benoot trok er in het slot van de tweede etappe op uit. Het bleek de goede aanval, maar twee medevluchters konden hem toch nog kloppen.

Zijn ploegmakker Jelle Wallays zat mee in een vroegere aanval die op 24,5 km van het einde ontstond. Samen met onder meer de Colombiaan Winner Anacona. Met vijf trokken ze er op uit, maar met nog vijftien kilometer te gaan dichtte Quick.Step uiteindelijk het gat.

"Onze ploeg was heel actief in de finale", opende Benoot na afloop. "Een twintigtal kilometer voor de aankomst was Jelle Wallays ten aanval getrokken samen met vijf anderen. Nadat ze enkele kilometers verderop allemaal ingelopen waren, hebben Jelle en Nikolas Maes de rest van de ploeg voorin gehouden. Het plan was dat ik zou aanzetten boven op de laatste helling. Jens Keukeleire en Tosh Van der Sande zouden zich in het peloton ophouden voor een eventuele sprint, die Jens dan voor zijn rekening zou nemen. Na mijn demarrage had ik echter nooit het gevoel om even op adem te kunnen komen en het peloton zat ons op de hielen. Ik zette de sprint iets te vroeg in en met een te groot verzet. Mijn twee kompanen waren heel sterk en kwamen allebei over mij. Toch houd ik hier een goed gevoel aan over."

"Ik had voor de etappe niet verwacht dergelijk resultaat te kunnen behalen, want in de voormiddag en in het begin van de rit voelde ik me niet goed", vervolgde Benoot. "Wellicht nog de naweeën van de hitte de dag voordien. In de finale ging het echter veel beter en kon ik een mooie poging ondernemen. De rest van de week bekijk ik dag per dag."