Aankomst voor punchers en technische tijdrit waar hij zelf wil uitpakken: dit wacht Evenepoel nog in Algarve BA/DMM

22 februari 2020

06u48 0 Wielrennen Nog twee ondernemingen voor Remco Evenepoel in zijn gooi naar de eindzege in de Ronde van de Algarve. Vandaag is het een slothelling voor punchers - afwachten of Remco ook hier kan verrassen -, zondag kan hij in de tijdrit mogelijk zelf uithalen. Het slotweekend uitgelicht.

Vandaag: aankomst voor punchers

Vandaag staat de tweede klimetappe op het programma in de Algarve. De weg loopt de hele dag op en af, in de finale wacht twee keer de beklimming van de Alto do Malhão. Dat is een heel andere helling dan de Alto da Fóia op donderdag. Malhão is een stuk korter, maar ook duidelijk steiler: 2,6 kilometer aan 9,4 procent tegenover 7,4 kilometer aan 6 procent eergisteren. Was donderdag een etappe voor de echte klimmers, dan is dit er één voor de punchers. In principe is dat niet in het voordeel van Evenepoel, maar hij mag ons opnieuw verrassen. Willen Maximilian Schachmann, Rui Costa of Daniel Martin onze landgenoot nog uit de leiderstrui rijden, dan krijgen ze hier de kans. Voor de ritzege is het ook uitkijken naar wat de klassieke coureurs kunnen. Mathieu van der Poel heeft alvast zijn zinnen gezet op deze rit. Kunnen Van Avermaet, Gilbert of Wellens zijn plannen dwarsbomen? Vorig jaar won Zdenek Stybar de etappe.

Morgen: technische en golvende tijdrit

Wat er vandaag ook gebeurt, over de eindzege wordt pas morgen beslist. Moet Evenepoel zaterdag misschien de schade beperken, dan krijgt hij zondag de kans om zelf uit te halen. Wellicht zal er op de Alto do Malhão maar met een handvol seconden worden gegoocheld, in de tijdrit zullen de verschillen normaal veel hoger oplopen. Het parcours is 20,3 kilometer lang en loopt over golvende wegen. Evenepoel verkende de etappe al twee keer. “Het parcours is vrij technisch”, zegt ploegleider Tom Steels. “Maar in het algemeen moet het Remco goed liggen.”

Evenepoel staat voor een dubbele uitdaging. Uiteraard wil hij de eindzege, maar dit is ook zijn eerste confrontatie met hyperspecialist Rohan Dennis sinds het WK van eind september. Toen won de Australiër met meer dan een minuut voorsprong (over een veel grotere afstand). Allebei dromen ze van olympisch goud. Van de mannen die dichtbij stand in het klassement is Schachmann de gevaarlijkste concurrent.