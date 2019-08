Aalter en BinckBank Tour brengen woensdag hulde aan Bjorg Lambrecht YP

07 augustus 2019

14u41

Bron: Belga 0 Bjorg Lambrecht Bjorg Lambrecht, de renner uit Knesselare die maandag het lieven liet na een val in de Ronde van Polen, wordt in aanloop naar de derde etappe van de BinckBank Tour geëerd. Dat meldde schepen Dirk De Smul van Aalter tijdens de persvoorstelling van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers in het Nederlandse Hulst.

"We waren zo fier dat we de start en aankomst van de derde etappe van de BinckBank Tour kregen toegewezen in Aalter. Maar de euforie is helemaal omgeslagen toen we het overlijden van Bjorg Lambrecht vernamen", verduidelijkt schepen De Smul. "We laten de festiviteiten echter doorgaan maar met een zwart randje. Daarom hebben wij in samenspraak met de organisatoren beslist een moment van stilte te houden voor de aanvang van de rit.”

Dubbele gevoelens

Een passage aan zijn supporterslokaal in Knesselare is niet voorzien. "Misschien moeten we het daar eens over hebben met de organisatoren maar we betrekken de supportersclub van Bjorg Lambrecht terdege in het geheel van de huldiging. Wanneer de uitvaartplechtigheid van Lambrecht plaatsheeft is nog niet geweten. Op woensdag kan het niet want dan zijn onze veiligheidsmensen aan de slag op de koers. We verwachten voor de dienst van Bjorg ook een volkstoeloop zodat daar een pak politiemensen moeten ingezet worden. Woensdag 14 augustus wordt een dag met dubbele gevoelens.”

