88ste Baloise Belgium Tour start in Buggenhout en eindigt vier dagen later in Tongeren

12 februari 2018

19u11

Bron: Belga 3 Wielrennen Van woensdag 22 tot en met zondag 27 mei wordt de 88e editie van de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België (cat. 2.BC) gereden. De eerste etappe wordt in en rond Buggenhout gereden. De slotetappe vertrekt in Landen en brengt de renners naar Tongeren.

In Buggenhout staat op 22 mei een biljartvlakke rit op het programma. Een ideale gelegenheid voor de sprinters om zich uit te leven. Daags nadien gaat het van Lochristi naar Knokke-Heist met de traditionele ontknoping op De Wandelaar. In Bornem zal vrijdag een korte individuele tijdrit over 10,6 kilometer voor een eerste schifting zorgen. Naar goede gewoonte staat zaterdag in de provincie Luik de koninginnenrit op het menu. De start- en aankomstplaats situeren zich in Wanze, met onderweg enkele pittige hellingen zoals de Muur van Hoei, de Côte d' Ereffe en de Côte Chemin du Comte. Op de slotdag rijdt het peloton vanuit Landen dwars door Haspengouw naar Tongeren, waar net als vorig jaar de eindstrijd zal losbarsten om de overwinning. In 2017 won Jens Keukeleire de Baloise Belgium Tour dankzij de bonificatieseconden in de Gouden Kilometer. Hij gaf onder anderen de Fransman Rémi Cavagna, de Duitser Tony Martin en Philippe Gilbert het nakijken.

"De lengte van de etappes is bewust ingekort", meldde Nick Van Den Bosch van organisator Golazo. "Kortere ritten staan garant voor een aantrekkelijkere koers. We zorgen ook zoveel mogelijk voor enkele plaatselijke ronden aan de start en finish om het voor de supporters langs de kant attractiever te maken."

De ritten:

Woensdag 23 mei: Buggenhout - Buggenhout (179 km)

Donderdag 24 mei: Lochristi - Knokke-Heist (162 km)

Vrijdag 25 mei: Individuele tijdrit: Bornem - Bornem (10,6 km)

Zaterdag 26 mei: Wanze - Wanze (151,5 km)

Zondag 27 mei: Landen - Tongeren (158 km)