72ste editie Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt nieuw parcours

10 december 2019

21u52 0 Wielrennen De 72ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro), die deze avond werd voorgesteld in Kortrijk, zal er in vergelijking met eerdere edities compleet anders uitzien. De organisatoren nemen niet minder dan 75 kilometer nieuwe wegen in hun parcours op. Het aantal hellingen werd wel teruggeschroefd van dertien naar elf, maar toch zal de tweede koers van het seizoen op de weg in ons land er een pak pittiger op worden.

De startplaats blijft behouden aan de hippodroom aan de Kattestraat van Kuurne. De finish situeert zich nog steeds op de Brugsesteenweg van diezelfde gemeente. De 72ste editie wordt zondag 1 maart gereden.

"De Volkegemberg en de Eikenmolen zijn nog altijd de eerste twee hellingen, maar daarna is veel veranderd", zegt koersdirecteur Peter Debaveye. "Vroeger ging het richting Onkerzeleberg, nu maken we na de Eikenmolen al een keerpunt in Zottegem. Wij willen, de veiligheid in gedachte, over bredere wegen rijden. Dit met een strikt minimum aan straatmeubilair."

Kuurne-Brussel-Kuurne werd meestal beslecht na een massasprint al kwam in de laatste editie de Luxemburger Bob Jungels wel alleen aan. "Ik vond dat het tijd om eens iets anders te doen. We hebben onze traditie als sprinterskoers, maar de laatste jaren slaagden enkele renners er wel in alleen aan te komen. Ik denk dan aan Jasper Stuyven (2016) en Jungels. De rasspurters worden het door het nieuwe parcours moeilijker krijgen. De Zwalmstreek zorgt voor golvende wegen, waar de wind vrij spel heeft. Ronse is nu zowat het hart van onze koers. Met de Bossenaarstraat en de zijkant van de Taaienberg. In Etikhove hebben we een totaal nieuwe helling opgenomen. Ook de Mont Saint-Laurent wordt voor het eerst aangedaan. Via Vloesberg keren we terug naar de Kluisberg en komen we zo weer op ons vertrouwde parcours terecht. Dit tot we net voor het Vossenhol richting Bellegem koers zetten voor een pittige kasseizone. Eens in Kuurne vatten we de enige plaatselijke ronde van 15 kilometer aan."

De hellingen: Volkegemberg, Eikenmolen, Bossenaarstraat, Mont Saint-Laurent, La Houppe, Kanarieberg, Kruisberg, Hotond, Knokteberg, Oude Kwaremont, Kluisberg.

