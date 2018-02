56 kilometer lang: klimgeit van FDJ waagt zich aan eerste wedstrijd van het seizoen... in het langlaufen Mike De Beck

05 februari 2018

20u10

Bron: Twitter, Cycling Weekly 0

Thibaut Pinot heeft een aparte voorbereiding voor ogen. De Franse renner van Française des Jeux staat zondag namelijk aan de start van La Transjurassienne, een langlaufwedstrijd van 56 kilometer in het Jura-gebergte. De wedstrijd begint in Lamoura en de finish ligt in Mouthe. Jaarlijks doen duizenden langlauffanaten mee aan de wedstrijd en ook dit jaar strikt de organisatie zo'n 4.000 deelnemers.

Thibaut Pinot heeft er dan wel al twee trainingskampen opzitten (in Calpe en Toulon) zijn eerste wedstrijd van 2018 wordt dus geen wielerwedstrijd, maar wel een wedstrijd in het langlaufen. De 27-jarige renner kijkt er ook reikhalzend naar uit. "Ik zal op zondag 11 februari mijn eerste rugnummer opspelden voor de beroemdste wedstrijd in het langlaufen, La Transjurasienne. Erg enthousiast om deel te nemen aan mijn eerste langlaufwedstrijd na zoveel jaar training", schreef hij neer op Twitter.

1/2🚨🚨 Reprise anticipée ... J’accrocherais mon premier dossard de la saison dimanche 11 février à l’occasion de la plus célèbre course de ski de fond, La transjurasienne. PINOT Thibaut(@ ThibautPinot) link

2/2 Je représenterai l'association @lasapaudia, qui sensibilise au don de moelle osseuse.

Très excité de prendre part à ma 1ère course de ski de fond après tant d’année d’entraînement 😍 @EquipeFDJ @rossignol_1907 pic.twitter.com/kCp3obijRT PINOT Thibaut(@ ThibautPinot) link