52-jarige Andrea Tafi heeft ploeg om Parijs-Roubaix te rijden: “Niemand heeft dit in de geschiedenis van het wielrennen al gedaan” Italiaan wil zijn team echter nog niet bekendmaken Marc Ghyselinck

08 november 2018

08u56 0 Wielrennen Andrea Tafi (52) komt weer een stap dichter bij zijn droom om in 2019 Parijs-Roubaix te rijden. Voor u verder leest: dit is geen grap. Eerstdaags, hij is er zeker van, tekent Tafi een contract bij de ploeg die hem nog die ene race wil laten rijden, twintig jaar nadat hij Parijs-Roubaix al won. En neen, dat is niet de ploeg van Patrick Lefevere. Zelfs al heeft Tafi het aan Lefevere gevraagd.

De plannen zijn bekend. Drie weken geleden deed Tafi ze al uit de doeken in de Italiaanse Gazzetta dello Sport. Tafi won Parijs-Roubaix op 11 april 1999, hij was toen 32. Zondag 14 april 2019 wil Tafi opnieuw aan de start staan in Compiègne, om nog één keer door de Hel van het Noorden te koersen. Hij zal dan 52 zijn.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN