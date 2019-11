5 miljoen euro extra kosten: ook wielerwereld beeft voor RSZ-hervorming Bart Audoore

20 november 2019

05u00 0 Wielrennen Wat als de RSZ-gunstmaatregel voor sporters en clubs wordt afgeschaft? Het ­voetbal wordt geviseerd — daar zijn 80 miljoen euro extra belastingen op komst — maar ook in de koers houden ze hun hart vast. “5 miljoen euro extra lasten: dat staat gelijk aan het dooddoen van een volledige wielerploeg...”

Ploegen die moeten besparen op ­personeel, lonen die krimpen, het aantal renners dat daalt, toppers die naar het buitenland vertrekken, zelfs hele ploegen die ervoor kiezen om zich in het buitenland te vestigen: dat scenario staat ons volgens de wielerbond te wachten als profwielrenners aan hetzelfde RSZ-tarief belast zouden worden als gewone werknemers. Voor de ­vrouwenteams, die nu al amper het hoofd boven water kunnen houden, zou het helemaal het einde kunnen ­betekenen.

Het afschaffen van de RSZ-gunstmaatregel zou de Belgische wielerploegen minimaal 3 miljoen euro kosten – ­Deceuninck-Quick.Step is daar niet bij. Hun situatie is niet duidelijk omdat de Belgische ploeg zijn maatschappelijke zetel in Luxemburg heeft. Als ook de korting op de bedrijfsvoorheffing afgeschaft zou worden — iets waarover ook onrust bestaat — zou dat bedrag vlot ­boven 5 miljoen euro gaan. “Vlug gerekend is dat het budget van een modale profploeg genre Sport Vlaanderen”, zegt Jos Smets, technisch directeur bij de wielerbond. “De bedragen liggen veel lager dan in het voetbal, omdat de lonen in het wielrennen lager liggen, maar de consequenties zouden even ­ingrijpend kunnen zijn. Ploegen zijn volledig afhankelijk van sponsors en ­iedereen weet dat we op dat vlak niet in een hoogconjunctuur zitten: die 5 miljoen euro vind je dus niet zomaar. Dit staat gelijk met de doodsteek van een volledige wielerploeg.”

Hoe de nieuwe RSZ-reglementering er straks zal uitzien, weet vandaag niemand, maar ze zou in principe gelden voor alle renners die in België wonen, inclusief de buitenlanders. Lotto-­Soudal zou het zwaarst getroffen ­worden, omdat de ploeg veel goed­betaalde Belgen telt. Ook voor Wanty-Gobert (veel Belgen) en voor Corendon-Circus (minder renners, maar wel met dure vogel Mathieu van der Poel) zou dit geen goed nieuws zijn.

Sinds jaren 60

Sowieso leeft er onrust binnen de ­wielerwereld. Het is in eerste instantie het voetbal dat geviseerd wordt, maar de nieuwe RSZ-regels zouden voor alle sporten gelden. Vandaag is de situatie als volgt: ongeacht hoeveel een renner verdient, hijzelf en zijn team moeten per maand maar 885 euro sociale bijdrage betalen. Standaard sinds eind de jaren 60. Ter vergelijking: het gemiddelde bruto maandloon in België is 3.489 euro, daarop betaalt een ‘gewone’ werknemer vandaag 1.328 euro RSZ. Wie een veelvoud verdient, moet ook een veelvoud aan RSZ betalen. Behalve dus de profsporters. Daar klopt iets niet.

“Wij begrijpen dat er iets moet gebeuren”, zegt Smets. “De huidige regels zijn maatschappelijk niet meer te verantwoorden: het is logisch dat de groot­verdieners meer bijdragen. Maar wij vragen om rekening te houden met het specifieke karakter van de sector en de sport. De ploegen en renners mogen ook niet benadeeld worden.”

Een legitieme vraag: op sommige vlakken is de sociale wetgeving binnen het wielrennen strenger dan voor ‘gewone’ bedrijven. Het zou logisch zijn als ook dat in rekening wordt gebracht.