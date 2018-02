4 renners, 4 uitdagingen: "Het wordt echt zot" JDK/DMM/TLB

20 februari 2018

09u21 0 Wielrennen Kam-pi-oen zijn is plezant. Oliver Naesen (27) is de laatste die het zal ontkennen. Getooid met de Belgische driekleur wil hij maar één ding: schitteren van de Omloop tot Roubaix. "Als je overal top tien kan rijden, móet je durven mikken op meer."

Je staat voor een heel belangrijk jaar, Oliver.

"Eigenlijk is elk jaar al belangrijk geweest voor mij. Sinds mijn profdebuut in 2015 heb ik nog niet één keer gedacht: 'Ik bén er!' Ik wilde stap voor stap beter worden, de lat telkens hoger leggen aan de hand van realistische doelen. Dat lukt aardig."

De stappen zijn reuzensprongen geworden. Voel je je rijp om overal mee te doen voor de zege?

"Ik stond vorig jaar op het podium van de E3 Harelbeke. En zonder die val op de Kwaremont zou ik in de Ronde van Vlaanderen 'worst case' vierde zijn geworden. Los daarvan reed ik bijna overal top tien. Dan moet je in de Vlaamse klassiekers dúrven mikken op meer, ja. Achter Greg (Van Avermaet, red.), Phil (Gilbert) en Sagan heeft zich een clubje gevormd waarin een aantal Belgische jongens mogen dromen. Stuyven, Keukeleire, Vanmarcke, Lampaert... Misschien 'ne verse', die we nu nog niet kennen. En ik, uiteraard. Op papier hoor ik in die specifieke koersen bij de beste vijf."

Misschien haal je je grootste kracht wel uit die tricolore.

(enthousiast) "'t Zal wel zijn. Fantastisch om met die trui het voorjaar in te kunnen. 't Wordt echt zot zaterdag aan 't Kuipke. In normale omstandigheden gaat er, als ik toekom in Gent en door het raam van de teambus kijk, al iets door mij als: 'Ja, hier en nu begint het seizoen.' Kippenvel! Nu, met die driekleur wordt het... vree wijs."

