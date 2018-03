363 Watt na vijf uur: de cijfers achter de derde plek van Wout van Aert in de Strade Bianche Mike De Beck & Nico Dick

08 maart 2018

13u21

Bron: Eigen berichtgeving/Cycling Weekly 0 Wielrennen Meteen derde in zijn eerste Strade Bianche. Die prestatie van Wout van Aert knap noemen is meer dan een understatement. Om zijn fans te plezieren plaatste de drievoudig wereldkampioen veldrijden zijn rit van afgelopen zaterdag op de mobiele app Strava. Een inkijk in de cijfers achter de derde plek.

5u 10 minuten en 39 seconden. Zo lang zat Wout van Aert tijdens de 'koers der Witte Wegen' op de fiets, zo'n 186,43 kilometer volgens zijn rit. Als we mogen afgaan op de app Strava (bij fervente sporters enorm bekend) waarop Van Aert zijn rit heeft gepost, dan haalde de wereldkampioen veldrijden een maximale snelheid van 88,2 km/u en haalde hij een gemiddelde van 36 km/u. (Zijn rit is hier te bekijken.)

Wat misschien nog het meest opvalt is het genormaliseerd vermogen dat Van Aert kan voorleggen. Onze 23-jarige landgenoot kwam na iets meer dan vijf uur koers aan 363 Watt. Volgens Cycling Weekly lag de piek van de wattages bij Van Aert in de eerste drie kwartier van de koers. Daar komt hij aan 369 Watt.

In de post is ook de hartslag van de renner van Verandas Willems-Crelan waarneembaar. Hier ligt zijn piek op de allerlaatste klim in Siena. Daar waar Van Aert in een kramp schoot en tegen de vlakte ging, haalde hij een hartslag van 196bpm (Beats Per Minute).

Van Aert: "363 Watt is best hoog, maar logisch in een klassieker"

"Ik heb de data van de Strade gewoon op Strava gegooid omdat ik weet dat heel veel wielertoeristen en fans dat appreciëren", vertelde Van Aert aan onze redactie. "Verder wilde ik daar absoluut niets mee bewijzen. 363 Watt is best hoog, maar in een klassieker is dat logisch. Het enige wat je er kan uit afleiden is dat het een slopende koers was, een uitputtingsslag, maar daarvoor heb je geen Strava-gegevens nodig, dacht ik."

"Vergelijken met een cross kan niet. Dat is een heel andere inspanning met bijvoorbeeld loopstukken, hele hoge piekwaarden, maar er zijn ook nulwaarden, seconden waarin je niet trapt, zoals tussen twee bochten die elkaar snel opvolgen."

Van Aert is overigens redelijk actief op Strava. Vandaag plaatste hij nog zijn verkenningsrit voor Dwars door Vlaanderen op de app. Een rit van iets meer dan zes uur over 209,51 kilometer. En dat met een gemiddelde van 34,8 km/u. (Die rit is hier te bekijken.)