300 kilometer per dag door zestien landen waaronder België: Zwitser slaagt in indrukwekkende tocht op de fiets Redactie

17 augustus 2019

19u09 0 Wielrennen Stéphane Cand is met succes geslaagd voor zijn indrukwekkende landentocht op de fiets. De Zwitser vertrok vorige zondag vanuit Tsjechië voor zijn Guinness Book-recordpoging om op zeven dagen tijd zestien landen aan te doen. De laatste 100 kilometer voerden hem voornamelijk door ons land.

In totaal legde hij 2.200 kilometer af, wat neerkwam op meer dan 300 kilometer per dag. Per nacht sliep hij drie à vier uurtjes. De laatste 100 kilometer reed hij vooral door België. Zo ging hij via Sankt Vith, Malmedy, Jalhay, Verviers en Herve naar Voeren. Nadien deed hij ook nog een stukje Nederland aan. De andere landen op de route waren Slovakije, Servië, Hongarije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg.

“Ik hou van lange afstanden en van reizen en ontdekken. Ik bereid het parcours al een jaar voor, elke kilometer is van belang”, zei Cand eerder over z’n onderneming.