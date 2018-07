3 topspurters, 3 uitdagingen: welke snelle man realiseert in Tour huzarenstukje? Nico Dick

04 juli 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Op papier telt de Tour dit jaar acht sprintkansen. En daar zijn de snelle mannen uit het peloton blij mee. Drie onder hen staan voor een ferme uitdaging: Peter Sagan, Mark Cavendish en André Greipel.

Peter Sagan kan Erik Zabel evenaren met 6de groene trui

47 is Erik Zabel ondertussen. "Mijn reeksje van zes groene truien, dan nog opeenvolgend, heeft toch al eventjes standgehouden", lacht de Duitser. "En het klinkt cliché, maar records zijn er nu eenmaal om gebroken te worden. Dus nee, ik zal er niet van wakker liggen als Peter Sagan mij over drie weken evenaart. Dat het uitgerekend de drievoudige wereldkampioen is, maakt het zelfs nog iets gemakkelijker om te aanvaarden. Geef toe, Peter is toch de beste en meest complete renner van zijn generatie. Ik kan hem wel hebben."

