25 jaar na papa tekent Cameron Vandenbroucke profcontract bij Lotto-Soudal: "Ik start in La Course"

06 juni 2019

20u16 136 Wielrennen 25 jaar nadat Frank Vandenbroucke zijn eerste profcontract tekende bij Lotto, treedt zijn dochter in zijn voetsporen. Cameron Vandenbroucke (20) maakte zelf bekend dat ze eind deze maand haar eerste proflicentie krijgt bij de vrouwenploeg van Lotto-Soudal.

Op haar Instagram-pagina deelde Cameron Vandenbroucke het nieuws met de rest van de wereld. “Supertrots dat ik mag aankondigen dat ik mijn UCI-licentie krijg na het nationaal kampioenschap", klonk het bij een foto van Vandenbroucke in Lotto Soudal-tenue. Vandenbroucke reed tot op vandaag kermiskoersen. Al liep ze enkele weken geleden daarin een polsbreuk op. Helemaal gerevalideerd is ze nu klaar voor de volgende stap.

“Dat betekent dus dat ik tot het vrouwelijke profpeloton zal behoren! Tijd om nog eens extra hard te werken op de fiets, maar eerst al mijn examens afwerken”, besloot ze. De studente communicatie zit momenteel in haar tweede bachelorjaar. Momenteel moet ze nog 3 van haar 13 examens afwerken.

Met behulp van haar grootouders timmert de 20-jarige Vandenbroucke al langer aan de weg naar een professionele wielercarrière. In augustus 2018 reed Vandenbroucke op 19-jarige leeftijd haar eerste officiële wedstrijd in Lombardsijde, die ze meteen won. “Ik heb de genen van mijn papa, maar niet hetzelfde talent. Hij was een fenomeen op de fiets, zoals je er niet zo vaak tegenkomt”, zegt Vandenbroucke bij Sporza. “Maar ik heb wel aanleg voor de sport. In de atletiek heb ik in de jeugdcategorieën meerdere Belgische titels veroverd en ik mocht ook deelnemen aan het EK.”

Vandenbrouckes eerste profkoers is niet de minste. “Normaal gezien zal ik starten in La Course (dat plaatsvindt op de tweede vrijdag van de Ronde van Frankrijk, red). Dat is een grote koers om mee te beginnen en dat boezemt me wel wat angst in. Ik besef dat ik nog niet het niveau heb om te presteren in grote koersen. Ik moet er vooral uit leren”, zegt ze.