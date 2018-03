24-jarige wielertoerist uit Bermuda klopt Van Avermaet, Gilbert en Sagan Dietert Bernaers

29 maart 2018

18u38

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen Hoe snel Van Avermaet, Sagan of Terpstra zondag ook over de kasseien van de Paterberg vlammen, voorlopig moeten ze allemaal nederig buigen voor een nobele onbekende. De snelste man ter wereld op de steile puist in Kluisbergen woont op Bermuda, een eiland in de Atlantische Oceaan met geen enkele kasseistrook en amper 100 kilometer verharde wegen. Dit is het bijzondere verhaal van Dominique Mayho (24).

Wie weleens een ritje maakt op een koersfiets, kent Strava. Het is een app die bijhoudt waar en hoe snel je fietst. Omdat ook steeds meer profrenners hun trainingstochten op Strava delen, kun je je als wielertoerist meten met de groten der aarde. De heuvels van de Vlaamse Ardennen liegen wat dat betreft niet, dat is duidelijk te zien aan de toptijden op de legendarische hellingen. Op de Muur van Geraardsbergen zijn 20.000 beklimmingen geregistreerd en Philippe Gilbert steekt er met kop en schouders bovenuit: vijf seconden sneller dan Belgisch kampioen Oliver Naesen. De Taaienberg is voor de Italiaan Daniel Oss en de Oude Kwaremont voor Niki Terpstra. Kortom, toppers uit het mondiale wielrennen.

Dat maakt de verbazing alleen maar groter wanneer je de tijden van de Paterberg bekijkt, komende zondag allicht weer scherprechter in de Ronde van Vlaanderen. Op nummer 1 (van bijna 40.000 beklimmingen): de volstrekt onbekende Dominique Mayho. In 48 seconden naar de top, zo'n 400 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,5%. Liefst drie seconden sneller dan de eerste Vlaming, veldrijder Eli Iserbyt. Straffe prestatie. "Er was wat meeval mee gemoeid", zegt de recordhouder. "Ik wist dat ik onderaan de heuvel keihard uit de bocht moest komen. Het scheelde niéts of ik lag in de struiken."

Droom najagen

Mayho begon te fietsen op zijn 15de. "De wielerbond van Bermuda kwam op school langs en de wielersport leek me wel wat. Al snel bleek dat ik talent had en vloog ik regelmatig naar de States en Canada om er wedstrijden te rijden. Tegelijk las ik stapels artikels over wielrennen en besefte ik dat België het beloofde land is voor wie prof wil worden. In 2015 ben ik een eerste keer overgevlogen voor zes weken. Het stond me zo aan dat ik in 2016 mijn vriendin, mijn familie en mijn exotische eiland heb achtergelaten om naar Vlaanderen te verhuizen. Als je een droom hebt, moet je die najagen."

Mayho sloot zich aan bij wielerteam Jonge Rakkers uit Vollezele (Galmaarden) en reed later ook nog voor het Asfra Racing Team uit Oudenaarde, maar kon nooit doorbreken. Zijn droom, profrenner worden, moest hij na twee seizoenen definitief opbergen. "Ik ben er te laat aan begonnen", zegt hij. "Ik was al 21 toen ik fulltime begon te koersen. Maar ik heb er geen spijt van dat ik het alsnog geprobeerd heb. En ik blik met veel genoegen terug op mijn periode in jullie contreien. Ik was een goeie sprinter en die korte, nijdige hellingen in de Vlaamse Ardennen lagen me wel. Ik hield ook van jullie manier van koersen: veel agressiever dan in Amerika. Als je niet de hele wedstrijd in de voorste gelederen rijdt, maak je geen kans om te winnen."

Eén keer ging Mayho met de bloemen naar huis, in Moerbeke was hij het hele peloton te snel af in de massasprint. "Een kermiskoers, maar een moment dat ik nooit zal vergeten. Net als de dag dat ik het record op de Paterberg vestigde. Het was mijn allerlaatste dag in Vlaanderen, de ochtend nadien zou ik het vliegtuig naar Bermuda nemen. Mijn droom was niet uitgekomen, maar ik wilde wel nog even laten zien dat ik hard kon fietsen. De Paterberg was altijd al mijn favoriete helling, omdat je binnen de minuut naar de top kunt en die korte, hevige inspanningen hebben me altijd gelegen. Ik was al eens in 54 seconden boven geraakt, maar ik voelde toen dat ik nog sneller kon. Als ik onderaan de heuvel maar genoeg snelheid kon ontwikkelen. Het was de bedoeling om een toptijd neer te zetten en het is gelukt."