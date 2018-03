20 jaar geleden won Frank Vandenbroucke als laatste Belg Parijs-Nice: "Da was geweun, euh... ongelooflijk!" Joeri De Knop

02 maart 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 114 Wielrennen Twintig jaar. Zó lang al is het wachten op een nieuwe Belgische eindzege in Parijs-Nice. En nooit nog zal het met dezelfde panache zijn als de betreurde Frank Vandenbroucke in 1998. Een memorabele editie, herinneren zijn 'partners in crime' van toen zich nog levendig. Dat ging zo.

Michel Wuyts: "Je bent de sterkste, Frank."

Vandenbroucke: "Voor ene keer zal ek het zehhen... Ja!"

Meteen prijs: start van een helse week

'Godverdekke!' Stevige vloek van Wilfried Peeters, die alles samenvat. Vandenbroucke wint in Suresnes, een voorstadje van Parijs, meteen de inleidende tijdrit van de 56ste 'Koers naar de Zon'. "Met overmacht", weet Patrick Lefevere nog. Hij legt de 10,2 kilometer liefst zeven seconden sneller af dan de wat grieperige topfavoriet Laurent Jalabert. "Mooi", vindt VDB, "dat ik al een hele winter zeg: ik wil er staan in Parijs-Nice. En dan win ik direct!"

Niet verwonderlijk. "Als Frank ergens zijn zinnen op zette, was het meestal wel prijs", aldus Bart Leysen. "Hij was bijzonder veelzijdig. Klimmen, aanvallen, spurten, in waaiers koersen... Alles kon hij. Dus ook tijdrijden. Had er een stukje 'Hel van het Noorden' in die Parijs-Nice gezeten, hij had het perfect overleefd."

Feit was: de ploeg, hoe matuur en beslagen ook, was er niet 100% op ingesteld. "De ambitie met Frank was zeker aanwezig – Parijs-Nice was één van zijn droomkoersen –, zij het niet obsessioneel. We startten met een team dat er in de eerste plaats conditioneel de scherpe kantjes wilde afvijlen in het vooruitzicht van de voorjaarsklassiekers", zegt Johan Museeuw. "Dat we de koers volledig in handen zouden nemen, stond niet meteen in onze planning. Zoiets vréét namelijk energie. Niet ideaal, in die fase van het seizoen." VDB sust de gemoederen, stelt iedereen op zijn gemak. "Jalabert is in de bonificatiespurten altijd sneller dan ik. Het wordt lastig om mijn trui te behouden. Dit is ook niet dé belangrijkste race van het jaar." Maar het besef dat er een helse week aanbreekt, haalt de bovenhand. Lefevere: "Frank had niet graag dat je zei dat hij máár 23 is. 'Ik ben ál vijf jaar prof', was zijn repliek. We hadden die trui kunnen laten schieten en alles op spurtfenomeen Steels kunnen zetten. Maar hey, het was wel VDB, hé. Dat konden we niet maken. Dus zijn we daags nadien met veel moed, zeg maar overmoed, van kilometer nul op kop beginnen rijden. Tot de Promenade des Anglais in Nice."

