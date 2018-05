18-jarig Belgisch supertalent wellicht binnen enkele weken prof: "Ik trap wattages zoals Froome" Hans Fruyt

28 mei 2018

06u34 3 Wielrennen Alweer een indrukwekkende koers van Remco Evenepoel. De Vlaams-Brabander domineerde het BK voor junioren aan de Lacs de l'Eau d'Heure. Hij rondde een solo van negentig kilometer af met een bonus van 4:40. Wellicht wordt Evenepoel over enkele weken prof.

Evenepoel zette zich een paar honderd meter na de start op kop van het peloton tot aan de voet van de Petit Poggio, acht kilometer verder. Toen hij omkeek, zaten nog dertien renners in zijn wiel. "Ik nam de leiding omdat er na een paar kilometer een heel gevaarlijke bocht is", zei Evenepoel, die de dertien niet lang in zijn wiel duldde. Hij versnelde nogmaals, Robbe Claeys spartelde even tegen, maar in de vierde van negen ronden ging hij alleen door. Met gemak reed hij steeds verder weg. Twee ronden voor het einde inspecteerde het supertalent bij de doortocht aan de streep al even het podium waarop hij een halfuur later de driekleur aantrok. "Bewust keek ik even naar links", lachte Evenepoel. "Ik weet het, het ziet er allemaal erg gemakkelijk uit. Dat is enkel maar schijn. Ik moet er veel voor doen en laten. Om op dit BK in orde te zijn verloor ik nog een kilootje (van 62,5 naar 61,5 kg, red.). Mijn vroege aanval was een bewuste keuze. Dat ik snel alleen doorging ook. Ik zie op training meer af dan in koers."

Uiteraard loopt Evenepoel, vorig jaar nog voetballer bij Anderlecht, in de kijker. Axel Merckx wil hem bij zijn procontinentale Amerikaanse ploeg - die deal voor volgend jaar is rond. Maar ook Quick.Step-manager Patrick Lefevere toont interesse. Het zou best kunnen dat de 18-jarige kerel over enkele weken al prof wordt. "Onderhandelingen lopen, ik ga weldra eten met Lefevere", benadrukte Evenepoel, die eind dit jaar graag het WK in Innsbruck wil rijden bij de beloften (als prof dus), en niet meer bij de junioren. "Welke weg het zal uitgaan weet ik nog niet. Op internationaal niveau kan ik bij de junioren niet veel meer leren. Uit testen blijkt dat de wattages die ik trap te vergelijken zijn met die van Chris Froome en Alberto Contador. Dat ik soms met Eddy Merckx word vergeleken is een hele eer."