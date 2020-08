10 weetjes over Ronde van Lombardije: symbolische zege Evenepoel en vijf op vijf voor België? XC

14 augustus 2020

10u46 0 Wielrennen Morgen staat met de Ronde van Lombardije het tweede wielermonument van het seizoen op het menu. Tien weetjes over de Italiaanse klassieker, live te bekijken op HLN.be.

Parcours ingekort

De Ronde van Lombardije telt niet 243 maar 231 kilometer. Na de beklimming van Colle Brianza zal het peloton onmiddellijk de afdaling richting Oggiono inzetten, zonder de geplande omleiding via Lecco/Valmadrera en de terugkeer langs Oggiono. Daardoor moeten de renners twaalf kilometer minder afleggen. De wijziging heeft geen gevolgen voor de belangrijkste hindernissen in de Italiaanse klassieker, met start in Bergamo en aankomst aan het meer van Como. Onderweg moet het peloton over de Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Sormano, Civiglio en San Fermo della Battaglia.

Evenepoel jongste naoorlogse winnaar van Monument?

Exact 20 jaar en 203 dagen oud zal Evenepoel zijn op Ferragosto, aan de finish van de Ronde van Lombardije in Como. Triomfeert hij, dan wordt hij niet alleen de jongste naoorlogse laureaat van een Monument, maar volgt hij ook de ­betreurde Jean-Pierre Monseré op als jongste naoorlogse winnaar van de Italiaanse klassieker (en de tweede jongste ooit, na Giovanni Gerbi, 20 jaar en 161 dagen oud). ‘Jempi’ was bij zijn zege op 11 oktober 1969 exact 195 dagen ouder (21 jaar en 22 dagen) dan ­Evenepoel. Dat het zondag ook 50 jaar geleden is dat Monseré in ­Leicester wereldkampioen werd, maakt een eventuele zege alleen maar symbolischer.

Gilbert laatste Belgische winnaar

Voor de laatste Belgische zege moeten we terug naar 2010. Philippe Gilbert volgde toen zichzelf op in ‘de Koers van de Vallende Bladeren’. De Luikenaar rekende in de finale af met wijlen Michele Scarponi. Pablo Lastras maakte de top drie compleet.

Milaan-Milaan

De Ronde van Lombardije werd in 1905 voor het eerst georganiseerd. Toen had de wedstrijd wel een andere naam: Milaan-Milaan. De eerste winnaar van het Italiaanse wielermonument? Giovanni Gerbi. In 1907 werd de naam veranderd naar de huidige.

België tweede in landenklassement

België staat met Frankrijk op een gedeelde tweede plek in het landenklassement qua aantal overwinningen: 12 stuks. Enkel Italië scoort (heel wat) beter: 69 zeges. Zwitserland, met Oliver Zaugg als laatste winnaar in 2011, telt 5 triomfen.

9 Belgische winnaars

Negen Belgen staan op de erelijst van de Italiaanse herfstklassieker: Philippe Thys (1917), Rik Van Looy (1959), Emile Daems (1960), Herman Vanspringel (1968), Jean-Pierre Monseré (1969), Eddy Merckx (1971, 1972), Roger De Vlaeminck (1974, 1976), Fons De Wolf (1980) en Philippe Gilbert (2009, 2010). Wordt Evenepoel de tiende?

Nooit zo vroeg op seizoen

De Ronde van Lombardije is traditioneel het laatste Monument van het seizoen, maar door de coronacrisis wordt de koers voor de eerste keer zo vroeg op de kalender gereden. De vroegste editie van de Italiaanse klassieker hiervoor? 29 september, in 2012. Toen trok Joaquim Rodríguez aan het langste eind.

5 op 5 voor België?

Straffe statistiek: dit seizoen werden alle eendagskoersen op WorldTour-niveau door een Belg gewonnen. Dries Devenyns schoot raak in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, Jasper Stuyven zegevierde in de Omloop en Wout van Aert zette zowel de Strade Bianche als Milaan-Sanremo op zijn palmares. Op naar vijf op vijf?

Coppi recordhouder

Fausto Coppi is de recordhouder met maar liefst vijf overwinningen. ‘Il Campionissimo’ triomfeerde in 1946, 1947, 1948, 1949 en 1954. Alfredo Binda schreef ‘Il Lombardia’ vier keer op z'n naam. Henri Pélissier, Costante Girardengo, Gaetano Belloni, Gino Bartali, Sean Kelly en Damiano Cunego wonnen elk drie keer.

Mollema in rijtje met Gilbert en Bettini?

Wordt Bauke Mollema de zesde renner die zich deze eeuw opvolgt als winnaar van de Ronde van Lombardije? Michele Bartoli (2002, 2003), Paolo Bettini (2005, 2006), Damiano Cunego (2007, 2008), Philippe Gilbert (2009, 2010) en Joaquim Rodríguez (2012, 2013) gaven alvast het goede voorbeeld. Mollema moet dit jaar onder meer afrekenen met Evenepoel, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Mathieu van der Poel, Aleksandr Vlasov, Maximilian Schachmann, George Bennett, Tim Wellens en Richard Carapaz.

