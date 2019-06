10 ex-winnaars van BK voorspellen wie Belgische titel pakt: “Tiesj Benoot! Waarom niet?” TLB/DMM/XC

29 juni 2019

08u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 BK wielrennen Morgen staat het BK wielrennen in Gent op het programma. Wie gaat met de driekleur aan de haal? Wij vroegen het aan tien ex-Belgische kampioenen.

Johan Museeuw (BK in ‘92 en ‘96): “Van Aert, zeker na wat hij voorbije weken presteerde”

“Het BK is de moeilijkst mogelijke koers om te controleren. Anderzijds heeft Lotto-Soudal natuurlijk het numerieke voordeel en dat moeten ze benutten, misschien via Tosh Van der Sande of Victor Campenaerts. Maar er zijn veel namen die naar voren kunnen worden geschoven. Als ik één naam moet noemen, dan ga ik voor Wout van Aert. Zeker na wat hij de voorbije weken gepresteerd heeft. Het enige nadeel is dat hij er quasi alleen voor zal staan.”

Herman Vanspringel (BK in ‘71): “Gilbert is extra geprikkeld”

“Er zijn heel wat kanshebbers voor de Belgische titel, maar ik denk dat Philippe Gilbert het gaat halen. Hij is nu ook extra geprikkeld omdat hij niet geselecteerd is voor de Tour de France. En het parcours is misschien niet superlastig, maar het zal toch een zware koers worden. Zo heeft Gilbert het graag. Hij kan daarnaast rekenen op een sterke ploeg (naast Gilbert starten ook Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Tim Declercq, Dries Devenyns, Iljo Keisse en Pieter Serry voor Deceuninck-Quick.Step, red.).”

Roger De Vlaeminck (BK in ‘69 en ‘81): “Geen enkele Belg beter dan Van Aert”

“Wie zondag Belgisch kampioen wordt? Dan twijfel ik tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert. Maar als ik één naam moet zeggen: Van Aert. Hij kan het zowel in zijn eentje als in de sprint afmaken. Welke Belg rijdt momenteel beter dan Van Aert? Het antwoord is simpel: geen enkele. Ik vraag mij echt af wie hem kan kloppen. Eventueel Philippe Gilbert, die toch wel wat gefrustreerd is na zijn niet-selectie voor de Tour.”

Michel Pollentier (BK in ‘77 en ‘78): “Naesen wordt een beetje vergeten”

“Thoh, een favoriet voor het BK? Wout van Aert en Yves Lampaert sowieso, maar ik ga voor Oliver Naesen. Hij wordt een beetje vergeten, maar zal er toch wel naartoe geleefd hebben. Hij heeft geen ploeg, maar de grote teams zullen wel controleren. Hij is rap aan de meet, al denk ik niet dat het een massasprint wordt. Oliver heeft het BK bovendien al eens gewonnen. Hij weet dus wat het betekent om die trui te dragen.”

Lucien Van Impe (BK in ‘83): “Jens Keukeleire is in goede doen”

“Ik verwacht dat er gesprint zal worden met een omvangrijke groep van misschien wel dertig of veertig renners. Daarom denk ik dat de kans groot is dat de winnaar uit een stevig blok komt, zoals Lotto-Soudal. Zij kunnen de boel controleren en hebben toch snelle mannen in hun rangen. Jens Keukeleire heeft een goede sprint in de benen en met hem houd ik wel rekening. Hij is in goede doen.”

Wilfried Nelissen (BK in ‘94 en ‘95): “Het is een loterij, maar ik ga voor Van Aert”

“Het is zondag een vrij vlak parcours, hé. Ik kijk dus naar de sprinters, maar zoveel zijn er niet. Tim Merlier, Jasper Philipsen en sinds de Dauphiné reken ik Wout van Aert erbij. Het BK is altijd een loterij, maar Van Aert is in topvorm. Een tijdrit én een sprint winnen in de Dauphiné, dat is heel sterk. Hij heeft ook het koersdoorzicht om zo’n BK tot een goed einde te brengen.”

Eric Vanderaerden (BK in ‘84): “Benoot voor eigen volk”

“Ik geloof niet dat het een massasprint wordt. Het BK is altijd een rare koers. Het wordt warm zondag, dus ik verwacht me aan mooie koers. Een uitputtingsslag met de beste klassieke coureurs vooraan. Eén naam? Tiesj Benoot! Waarom niet? Het zou een verrassing zijn, maar hij rijdt voor eigen volk. Hij heeft de vorm en zal heel gemotiveerd zijn. Het perfecte afscheidscadeau voor Lotto: ‘Dag en tot ziens met een Belgische titel’.”

Carlo Bomans (BK in ‘89): “Gilbert zal op revanche koersen”

“Tim Merlier heeft in de Elfstedenronde nog eens getoond dat hij een verdomd snelle sprint kan rijden. Maar het is geen zekerheid dat het tot een massasprint zal komen, te weinig ploegen zullen dat ook willen. Ploegen als Deceuninck-Quick.Step, die met een kleiner blok aan de start staan, zullen proberen om de koers hard te maken. Daarom kom ik uit bij Yves Lampaert of Philippe Gilbert, die op revanche zal koersen. Met Jasper Philipsen en Remco Evenepoel houd ik ook rekening, al is het parcours voor die laatste misschien niet selectief genoeg.”

Frank Hoste (BK in ‘82): “Van Aert en Lampaert zijn mijn favorieten”

“Het parcours is redelijk vlak, maar ik zie het niet tot een massasprint komen. Er zullen te veel goeie renners aan de start staan die niet op een ploeg kunnen rekenen en daardoor zal de koers heel moeilijk te controleren zijn. Renners als Wout van Aert of Yves Lampaert, mijn twee favorieten, kunnen daar bijvoorbeeld wel van profiteren. De onbekende factor wordt dan weer Remco Evenepoel. Maar bij een BK is het ook altijd de vraag: wie gunt wie de titel. Evenepoel is de gevestigde waarden toch wat van hun voetstuk aan het duwen en daardoor zal de titel hem misschien wat minder gegund worden.”

Niko Eeckhout (BK in 2006): “Gilbert weet hoe hij een BK moet winnen”

“Een winnaar vooraf voorspellen is nooit gemakkelijk, maar volgens mij wordt Philippe Gilbert Belgisch kampioen. In de eerste plaats omdat hij gewoon een erg goede coureur is. Gilbert heeft ook ervaring zat: hij weet hoe hij zo’n BK naar zijn hand moet zetten (Gilbert veroverde de driekleur in 2011 en 2016, red.). Het is misschien niet helemaal zijn parcours, maar hij heeft in het verleden getoond dat hij ook op zo’n omloop successen kan boeken.”