1 down, 17 to go: Lefevere rent de komende tijd van onderhandeling naar onderhandeling Bart Audoore

06 juni 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen One down, seventeen to go. Met de contractverlenging van Julian Alaphilippe rondde ­Patrick Lefevere het voorbije weekend zijn “prioritaire” ­onderhandelingen af. Maar het werk is daarmee niet gedaan: de baas van Deceuninck-Quick.Step heeft nog 17 dossiers – allemaal van renners die einde contract zijn – op zijn bureau liggen.

Philippe Gilbert (36)

Patrick Lefevere kreeg vorige week een ­telefoontje van Philippe ­Gilbert uit de ­Sierra Nevada, waar de renner op hoogte­stage was. «Hij had van alles gehoord en ge­lezen over de contractverlenging van Alaphilippe en hij wilde weten waar hij stond», vertelt Lefevere. «Ik heb hem ­gezegd dat hij voor mij te belangrijk is om die zaken per ­telefoon te regelen, we zullen dus eens gaan eten. In het verleden ben ik er heel snel uitgeraakt met Phil, soms zelfs op één dag, maar toen had hij geen manager, nu wel. Ik ben even benieuwd als jullie om te zien hoe vlot dit dossier zal gaan. Ik denk dat hij wil blijven, en wij zijn content van hem, maar als hij de voorhamer bovenhaalt aan de onderhandelingstafel zal het ­simpel zijn: dan wordt het niks.»

