1-2-3! 24 jaar geleden reden Museeuw en Mapei de tegenstand compleet zoek op weg naar Roubaix

14 april 2020

18u01 0 Wielrennen Dag op dag 24 jaar geleden triomfeerde Johan Museeuw voor het eerst in Parijs-Roubaix. Een bijzondere overwinning met een iconische finishfoto. Drie Mapei-GB-renners die broederlijk samen de aankomst overschrijden, allen met de handen in de lucht. De dominantie van een ploeg was in de ‘Hel’ nooit zo groot.

14 april 1996. In Compiègne maakt het peloton zich op voor de 100e Parijs-Roubaix, de jubileumeditie. Johan Museeuw gaat na twee keer de Ronde op zoek naar een eerste triomf in La Reine des Classiques, de Koningin der Klassiekers. De Leeuw is in vorm: vorige week eindigde hij als derde in Vlaanderens Mooiste, weliswaar op bijna een minuut van Michele Bartoli.

En Museeuw heeft er zin in: op de tweede kasseistrook van de dag glipt hij mee in een kleine kopgroep. Ook ploegmaat Wilfried Peeters is erbij. Peeters neemt de lange kopbeurten voor zijn rekening, voor zijn kopman is het met nog meer dan 150 kilometer op de teller koffiedik kijken. Na de passage door het Bos van Wallers laten Museeuw en co zich inlopen.

Putsch Mapei-GB

Op meer dan tachtig kilometer van Roubaix blaast een kwartet van Mapei-GB elke vorm van tegenstand weg. De Italianen Ballerini - winnaar van vorig jaar -, Bortolami en Tafi rijden de kasseien uit de grond. Ook Museeuw is opnieuw mee, de koers lijkt dan al gereden. Het doet wat denken aan de putsch van Gewiss-Ballan tijdens de Waalse Pijl in ‘94. Een pion van Lefevere wint Parijs-Roubaix. Maar welke?

Plots wordt het kopkwartet een koptrio. Ballerini rijdt een tweede keer lek en moet zijn maats laten rijden. Wachten doen Museeuw en co niet, de uittredende winnaar ziet ook achtervolgers Viatcheslav Ekimov en Andrei Tchmil hem voorbij stuiven. Tchmil heeft geen superdag en moet Ekimov laten gaan. Onze landgenoot wordt opgeslorpt door een uitmuntende Ballerini, die ook Ekimov bij de lurven grijpt. De Italiaan zou als stoorzender de jacht op het leiderstrio lam kunnen leggen, maar dat lijkt niet helemaal naar zijn zin.

Terwijl Museeuw voorin lek rijdt maar snel weer aansluit, dikt het achtervolgende groepje weer aan. Ballerini beslist wat ballast overboord te gooien, maar krijgt Stefano Zanini en Tchmil mee. Die laatste moet uit het wiel na een gemiste bocht, hij ziet de twee Italianen niet meer terug. Ballerini spaart zijn krachten niet en brengt de snelle Zanini zowaar op een minuut van de koplopers. Signaal voor Lefevere om de Italiaan tot de orde te roepen. Ballerini blijft in het wiel, de winnaar zit vooraan.

Daar bereikt de nervositeit stilaan haar kookpunt. Museeuw legt zijn wil op aan zijn Italiaanse kompanen, maar op minder dan tien kilometer van de aankomst rijdt de West-Vlaming een tweede keer lek. Is dit dan de kans voor Bortolami en Tafi? Neen, want ze moeten wachten op de kopman. Het instinct van Tafi zegt nochtans ‘ja’, maar het gezond verstand haalt de bovenhand.

28 jaar getrouwd

Dan krijgt Patrick Lefevere in de volgwagen telefoon uit Italië. Giorgio Squinzi - grote baas bij Mapei - hangt aan de lijn. De Italiaan is vandaag 28 jaar getrouwd en het zou een droomgeschenk zijn, moesten de drie Mapei-renners samen naar de piste rijden en daar sprinten voor de overwinning. Lefevere heeft echter andere plannen: het trio rijdt inderdaad samen naar Roubaix, maar ze moeten in deze volgorde finishen: 1. Museeuw, 2. Bortolami en 3. Tafi. Ondanks het gemekker van Tafi, die per se tweede wil worden. Maar Lefevere wil van geen wijken weten. Museeuw moet winnen, Bortolami verdient als uittredend winnaar van de Wereldbeker de tweede plek.

En zo gebeurt het ook. Zes handen gaan de lucht in, Museeuw wint. Tafi lijkt zich te kunnen vinden in het verdict, Bortolami iets minder. “Sei felice?”, vraagt Michel Wuyts namens de BRT op de Vélodrome. “Ben je gelukkig?” De Italiaan is kort van stof: “Si.” Niet meer, niet minder. Een veel duidelijker voorbeeld van groen lachen zal moeilijk te vinden zijn.

Het zal Museeuw en Lefevere worst wezen. Eén, twee, drie, nooit vertoond. Oh ja, met Franco Ballerini eindigt er nog een gezant van Patrick Lefevere in de top vijf. De West-Vlaming is de bewuste dag naar eigen zeggen “tien jaar ouder geworden”. Het is dan ook geen makkelijke dag geweest voor de ploegleider. Al betrof het vooral een luxeprobleem. De Leeuw van Vlaanderen mag voor het eerst de Helleklassieker op zijn palmares bijschrijven. De eerste van uiteindelijk drie kasseien.