1+1 in de Gouden Tour: vandaag bij elke nieuwe ploeg een ploeg GRATIS! Redactie

07 september 2020

13u30 0 Wielrennen Morgen en overmorgen is het woord in de Tour aan de snelle mannen. Met twee vlakke ritten belooft het een echt sprintersfestival te worden. Speciaal daarvoor is er nu een 1+1 actie! Schrijf nu één ploeg in - doe het vóór morgenmiddag 13u30 - en krijg een tweede gratis ploeg.

Als we terugblikken op de eerste Tour-week zien we dat in de top 10 van best scorende renners zes klassementsmannen voorkomen, twee spurters en twee allrounders. Blijven zij ook de komende twee weken scoren? Geef ze dan een plaatsje in jouw ideale ploeg op www.goudentour.be. Veel succes!

Top 10 renners na week 1

