1.000 km voor Kom op tegen Kanker gaat internationaal sam

23 oktober 2018

10u03 0 Wielrennen De tiende editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker krijgt een internationale versie die vertrekt vanuit het Franse Lyon. Terwijl de normale Belgische formule werkt met teams die ritten van 125 kilometer onder elkaar kunnen verdelen, fietsen individuele deelnemers aan de internationale editie vier dagen lang telkens 250 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het evenement vindt plaats t ijdens het hemelvaartweekend in mei.

De internationale editie is een eenmalig evenement, laat de organisatie weten op 1000km.be. Maximaal 100 deelnemers vertrekken op woensdag 29 mei in Brussel-Zuid met de trein richting Frankrijk. Een dag later fietsen ze vanuit Lyon terug naar Mechelen voor “een uitdagende en afwisselende vierdaagse”.

Kosten

Om mee te fietsen moeten de deelnemers 5.000 euro startgeld inzamelen dat volledig gaat naar kankeronderzoek. “Daarnaast betaal je voor vier overnachtingen in driesterrenhotels (halfpension, excl. dranken) 500 euro op basis van een dubbele bezetting in een tweepersoonskamer”, luidt het. “Alle bedragen zijn maximumprijzen en kunnen dalen in functie van volumekortingen en eventuele sponsoring.”

Voor de reis naar Lyon, inclusief het vervoer van een fiets en de hoteltransfer, betaal je 185 euro. Met eigen vervoer gaan is ook mogelijk. Alle ritten zijn ongeveer 250 kilometer lang en het peloton zal gemiddeld 27 kilometer per uur fietsen. Onderweg zijn bevoorradingen, lunch en technische en medische bijstand voorzien.

Normale formule

In tegenstelling tot de ‘normale’ ritten van de 1.000 kilometer is de internationale editie mogelijk niet verkeersvrij. “De organisatie overlegt momenteel met de Franse politie, maar kan niet garanderen dat het parcours ook in Frankrijk verkeersvrij zal zijn”, klinkt het.

De normale pelotons in België worden begeleid door motorrijders, politie en wegkapiteins van de Vlaamse Wielerschool. In die klassieke editie kunnen deelnemers fietsen in teams van maximaal 8 mensen, waarbij de ritten van telkens 125 kilometer (twee per dag) worden verdeeld onder de teamleden. In deze formule kiezen de teams voor een peloton met gemiddelde snelheden van 24, 27 of 30 kilometer per uur. Elk team dat 5.000 euro inzamelt mag deelnemen.

Vorige editie

Voor de negende editie van de 1000 km haalden 986 teams een recordbedrag van 4,93 miljoen euro op. Het ingezamelde geld ging dit jaar naar klinisch kankeronderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de patiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie.

“We steunen onder andere onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën, waarbij de frequentie en/of intensiteit van de bestraling wordt aangepast”, zei plaatsvervangend algemeen directeur Rik Duyck van Kom op tegen Kanker in mei . “Voor de industrie minder interessant, maar voor ons is dit heel belangrijk onderzoek dat de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt helpt te verbeteren.”

Sinds de start in 2010 bracht de fietsvierdaagse al 21.654.000 euro voor kankeronderzoek op.

