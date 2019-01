Redactie

20 januari 2019

Porte de rit, Impey eindwinnaar Tour Down Under

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey is net als vorig jaar eindwinnaar van de Tour Down Under. Impey verdedigde in de laatste rit met aankomst op Willunga Hill met succes een voorsprong van negentien seconden op Richie Porte en Wout Poels.

Porte was ritwinnaar op Willunga Hill, precies zoals de voorbije vijf jaren. Wout Poels was tweede. Impey kwam als derde over de streep, hij hield de kloof klein genoeg om eindwinnaar te worden.

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin was de grote verliezer gisteren. Bevin was na woensdag leider in de Tour Down Under, maar crashte zaterdag zwaar. In het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld, maar Bevin kwam wel helemaal gesloopt aan de start van de slotrit en was niet in staat om zijn leiderstrui tot het eind te verdedigen.

Thomas De Gendt ging nog in de aanval en Tomasz Marczynski probeerde in de laatste ronde nog ritwinst te behalen, maar hun pogingen waren vergeefs. (MG)