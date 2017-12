'Zonder slag of stoot': het jaar door de ogen van de grootste rakker die het peloton ooit heeft gekend Dries Mombert

12u00 1 Photo News Wielrennen Geen sporter op aarde kleurrijker dan Peter Sagan. De Slovaakse wielrenner zette dat gegeven dit jaar nog eens extra in de verf. Een derde keer wereldkampioen, papa van zoon Marlon en genoeg fratsen om een heel boek mee te vullen. Dit was 2017 door de ogen van zonnekind Peter Sagan.

Als een wildeman het Vlaamse openingsweekend tegemoet

Waar Sagan andere jaren enkel het haar op zijn benen liet staan in het tussenseizoen deed de Slovaak dat in 2017 doodleuk overal. Neen, het was niet Jack Sparrow, maar wel de wereldkampioen wielrennen die in de Omloop woekerde met zijn krachten. Sagan reed onvermoeibaar naar Gent om dan in de laatste meters verrassend de duimen te leggen voor Greg Van Avermaet. Nog verrassender was zijn interview na de wedstrijd. Sagan leek bekkentrekkend even op een andere wereld te zitten. "Ach, ik kan niet altijd winnen", klinkt het wel heel verwarrend.

Amper één dag later bewijst onze Slovaakse rakker wel het tegendeel. De renner van BORA-Hansgrohe controleert het hele pak in Kuurne-Brussel-Kuurne. De rest staat amper op de foto in West-Vlaanderen. Ook daar kaapt de man met de lange manen na de aankomst alle aandacht weg. Schrokkend aan een zakje Haribo-snoep.

Photo News

De klassiekers: overmoed, pech of net niet goed genoeg?

Ook in de dagen na het Vlaamse openingsweekend blijft de wildeman uit Slovakije zijn uitstekende vorm etaleren. In de Tirreno-Adriatico legt hij god en klein pierke tweemaal in de luren. Voor een overstekend vrouwtje met een hond heeft de wereldkampioen dan weer iets meer genade...

Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

In Milaan-Sanremo gaat Sagan als topfavoriet van start. Een verschroeiende demarrage op de Poggio brengt geen afscheiding. Een zinderende afdaling met Julian Alaphilippe en jeugdrivaal Kwiatkowski doet dat wel. De drie stormen naar de meet op de Via Roma en tekenen misschien wel voor dé finish(foto) van het wielerjaar.

Photo News

Op Vlaamse bodem komt Sagan er vervolgens niet echt aan te pas. In de E3 Harelbeke mist hij de slag door een valpartij. De Slovaak staat een eeuwigheid stil en mag een ereplaats op zijn buik schrijven. In Gent-Wevelgem wordt Sagan wél derde, maar daar laat hij een zekere overwinning door zijn handen glippen door ostentatief de remmen dicht te knijpen. "Kijk, als je niet met mij meewerkt, dan doe ik je verliezen. Dat heb ik vandaag met Terpstra gedaan," klinkt het laconiek.

Pech of overmoed, een incident met Maxime Vantomme werpt wel een schaduw op het voorjaar van de immer goedlachse wereldkampioen. Op tv-beelden is duidelijk te zien hoe Sagan de renner van Veranclassic op de Kemmelberg van de weg afduwt. "Ik verontschuldig mij, ik had niet de intentie om zoiets te doen."

De jas, de val, de Ronde van Vlaanderen

Toch start de wereldkampioen-belhamel nog steeds als één van de te kloppen mannen in Vlaanderens Mooiste. Samen met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert is de wereldkampioen topfavoriet. Geen wonder dus dat Sagan ook op de Oude Kwaremont een sleutelrol vertolkt. De Slovaak trekt alle registers open, maar struikelt door een overhangend jasje. Van Avermaet en Naesen gaan in het zog van 'Peter de Grote' tegen de vlakte. Gilbert en de zege zijn definitief gaan vliegen. In die andere kasseiklassieker, Parijs-Roubaix speelt Sagan (ook weer door pech) geen grote rol van betekenis.

Video that shows my crash at the @RondeVlaanderen was caused by a jacket that caught my left arm. These things happen in races (@Seal_jobs) pic.twitter.com/ZcTorQaG6X — Peter Sagan (@petosagan) April 3, 2017

TDW

Afscheid tot tweemaal toe

Na de voorjaarsklassiekers gaat de riem er even af bij de wereldkampioen. Sagan figureert in 'Tom Says Thanks' om zijn laatste hulde te brengen aan de carrière van Tom Boonen. Enkele dagen eerder reageerde de wereldkampioen met een geslagen tweet op het nieuws rond het overlijden van Michele Scarponi.

Today is a sad day. @MicheleScarponi will be missed dearly, not just as a rider but also as a great person... RIP Peter Sagan(@ petosagan) link

TDW Sagan op 'Tom Says Thanks.'

Opbouw naar de Tour, met skibril, babygeluk en een Hawaï-zege

Na een korte pauze begint de kopman van BORA-Hansgrohe in Californië opnieuw toe te werken naar de Tour. Sagan behaalt aan de overkant van de oceaan één ritzege en viert dat op gepaste wijze met een skibril. In de Ronde van Zwitserland bouwt de Slovaak met "de strafste sprint van het jaar" zijn zegerecord in de Zwitserse wielerronde tot 16 overwinningen. Ook daar hoort een passende viering bij, zowaar in Hawaï-stijl. Enkele dagen later valt er trouwens nog iets te vieren. Sagan maakt samen met zijn vrouw Katarina Smolkova bekend een kindje te verwachten in oktober.

The right glasses for the summit finish on Mt Baldy @AmgenTOC @ride100percent (Photo Chris Graythen / @GettyImages) pic.twitter.com/w6eoP7Ee9I Peter Sagan(@ petosagan) link

EPA

Thanks #TourdeSuisse for helping me reach the podium ceremony in an "unconventional" way... #teamwork pic.twitter.com/GEXqQocAqT Peter Sagan(@ petosagan) link

Hmm, I guess, this is not from the pancakes ;) Life is all about love!

Toto asi nebude z palaciniek ;) Život je o láske! pic.twitter.com/gnNv1VlBQn Peter Sagan(@ petosagan) link

De Tour: ritzege en diskwalificatie

Het orgelpunt van Sagans seizoen moet er naar jaarlijkse gewoonte komen in de Tour. De Slovaak staat met ambitie aan de start in Düsseldorf, het doel is een zesde groene trui en een evenaring van het record van Erik Zabel. In de derde etappe naar Longwy is het al prijs. Sagan neemt meesterlijk afstand van de rest, al kon hij toen moeilijk vermoeden welke donkere wolken zich boven de Touraankomst één dag later in Vittel zouden samenpakken.

En toen gebeurde het. De stoot van het jaar. Mark Cavendish zoekt op weg naar de streep in Vittel een gaatje dat er geen is. Sagan voelt de Brit komen en zet zijn elleboog om de aanstormende 'Manx Missile' op te vangen. 'Cav' verdwijnt in de dranghekken, Sagan uit de Tour. Tot grote ontsteltenis van de hele wielerwereld, én BORA-Hansgrohe in het bijzonder. Het team van Sagan sleept de UCI voor de rechter na de beslissing van de wedstrijdjury om hun kopman uit te sluiten. Uiteindelijk zou het tot december duren vooraleer de plooien tussen beide partijen worden gladgestreken. Sagan zelf trekt huiswaarts naar Monaco. "Extra tijd voor mijn zwangere vrouw, leuk."

EPA

Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo 😉 but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF Peter Sagan(@ petosagan) link

Terugkeer met 100ste zege

Hoewel de eeuwige speelvogel vrolijk verder fluit, is de eergierige renner in Sagan toch op revanche belust na het Tour-debacle. Sagan wint in de Ronde van Polen en de BinckBank Tour. Bovendien laat de Slovaak ook zijn lange manen voor wat het is. Een voorbode voor een straffe septembermaand? Het zou zomaar kunnen...

BELGA

Wereldkampioen!

En of Sagan er in september opnieuw staat. De Slovaak wint naar goeie gewoonte de GP in Québec, maar voor conclusies is het naar eigen zeggen nog te vroeg. "We will see", antwoordt de tweevoudige wereldkampioen op de vraag of de tripel op het WK in Bergen mogelijk is. De wedstrijd zelf ligt lange tijd in handen van de Belgen. Onze landgenoten woekeren met hun krachten, terwijl een geruisloze Sagan zich compleet onzichtbaar maakt. Ook de splijtende demarrage van Alaphilippe lokt de renner van BORA-Hansgrohe niet uit zijn kot. Na vier kilometer zonder beelden komt plots een kleine favorietengroep op de meet afgestormd. En wie komt daar als een duivel uit een doosje naar zijn derde wereldtitel gespurt? Inderdaad, 'Peter de Grote'. Drie keer wereldkampioen, een huzarenstukje dat geen enkele renner het zondagskind uit Slovakije ooit heeft voorgedaan.

Photo News

Photo News

Papa van zoontje Marlon

Het mooiste moment komt er voor de Slovaakse deugniet pas in oktober. De kersverse wereldkampioen wordt op 25 oktober voor de eerste keer vader van een zoontje, Marlon. Ondanks de twaalf zeges durven wij zonder 'slag of stoot' te zeggen dat dit de grootste kers is op de Sagan-taart van 2017.

Our family just got bigger! Kate and I are delighted to announce the arrival of Marlon. Both the baby and his mother are in excellent health pic.twitter.com/ltSPz7AKhX Peter Sagan(@ petosagan) link

Kate and I would like to thank everybody for their messages and support after the birth of baby Marlon. We are all doing fine and we are enjoying these wonderful family moments #HappyFamily pic.twitter.com/UKiVYV6FlL Peter Sagan(@ petosagan) link

Prettige feestdagen

De wereldkampioen zou zichzelf uiteraard niet zijn zonder het jaar af te sluiten met een stevige uitsmijter. Op beelden uit de gym is te zien hoe de drievoudige wereldkampioen ongelofelijke stabiliteitsoefeningen tevoorschijn tovert. Wij doen het hem alleszins niet na. Graag meer van dat in 2018, Peter Sagan! Tot volgend jaar.

Doing some core training in Palma de Mallorca, @lifemotus style pic.twitter.com/Y1FmVdvwAb Peter Sagan(@ petosagan) link

Crafting with @petosagan: World Champion DIY Ornament 🎄 pic.twitter.com/ImgVcOi7bp Specialized(@ iamspecialized) link