"Zomertijd, Mathieutijd": columnist Michel Wuyts sluit niet uit dat we na Gent-Wevelgem in nieuwe wielerrealiteit belanden Michel Wuyts

31 maart 2019

Het is best mogelijk dat we morgenavond in een nieuwe wielerrealiteit zijn beland. Aan het eind van Gent-Wevelgem kan de absolute top van het profpeloton een eminent lid rijker zijn. Mathieu van der Poel start namelijk in zijn eerste klassieker en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Zoals ik dat al een paar keer in uitzendingen zei, is het niet uitgesloten dat het fenomeen uit Kapellen zelfs meedoet voor de hoogste prijzen.

