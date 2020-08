“Zo’n koers winnen met familie dichtbij, is het mooiste wat er is”: Van Aert emotioneel naast zwangere Sarah Redactie

08 augustus 2020

19u50

Wielrennen Een zwangere Sarah De Bie en de ouders van Wout, Yvonne en Henk, hadden er geen betere week kunnen uitkiezen om de koers live bij te wonen. "Dit is het mooiste wat er is", aldus Van Aert in een dubbelinterview met Sarah na zijn tweede triomftocht op amper zeven dagen.

“Wij weten natuurlijk als geen ander wat Wout er allemaal heeft voor moeten doen”, sprak Sarah, refererend aan zijn valpartij van vorig jaar in de Tour. “Dat net hier alles op zijn plaats valt, is heel mooi om te zien. (lacht) Of ik nu ook nog de Dauphiné live ga bijwonen, moet ik toch nog eens zien. Ik kan wat rust gebruiken. En wat minder spanning. Ik durfde niet te kijken naar de spurt. Pas toen hij de armen de lucht ingooide en ik de mensen rondom mij hoorde roepen, ben ik zelf beginnen juichen.”

Van Aert liet zijn emoties meteen na Milaan-Sanremo de vrije loop: “Zo’n koers winnen met de familie in de buurt, is het mooiste wat er is. Iedereen die me kent, weet dat ik hen graag rond mij heb. Dat ik het hier als topfavoriet afmaak, is natuurlijk fantastisch. Enerzijds was de druk er na de winst in de Strade af waardoor je vrijer kan koersen, anderzijds had ik nog de benen van vorige week.”



Wout van Aert is dé man van het moment. Zeges in de Strade Bianche én Milaan-Sanremo. Alsjeblieft. ’t Is een grote meneer. Wij volgen Van Aert en Jumbo-Visma op de voet in een nieuwe documentaire. Vanaf woensdag te zien op HLN.be.