“Zelfs de beste profs halen paar Snickers”: Van Aert en co rijden gravelrace van 324 kilometer, en voor die helse tocht is hoop materiaal nodig GVS

30 mei 2020

09u52 0 Wielrennen Klaar voor een pittig dagje. Wout van Aert rijdt vandaag de ‘Dirty Kanzelled’, een gravelrace georganiseerd door ex-renner Laurens ten Dam. De bagage die onze 25-jarige landgenoot meeneemt, is indrukwekkend. En niet overbodig, want “zelfs de beste profs gaan vandaag naar de supermarkt om een paar Snickers te halen”, waarschuwt Ten Dam. Ook Toon Aerts gaat de uitdaging aan, Niki Terpstra deelde al beelden van zijn eerste kilometers.



De ‘Dirty Kanzelled is geïnspireerd op ‘Dirty Kanza’, een gravelrace in het Amerikaanse Kansas over 324 kilometer met meer dan 3.000 hoogtemeters waarbij elke renner instaat voor z'n eigen voedsel en materiaal. De race is door corona uitgesteld naar september, maar Laurens ten Dam bedacht een alternatief.

De ex-renner stippelde tientallen routes in België en Nederland uit zodat iedereen vandaag z’n eigen grindrace kan rijden. Het initiatief oversteeg inmiddels de Lage Landen, want ook in de VS, Australië en Oeganda slaat het project aan. Inmiddels zijn er 650 deelnemers, onder wie ook Niki Terpstra - samen met zijn vaste trainingspartner Ivar Slik, Toon Aerts, Levi Leipheimer en Wout van Aert.

Die laatste deelde op Instagram zijn bagage voor de helse onderneming. De drievoudige wereldkampioen uit het veld neemt onder andere bijna drie liter water, acht gels, zes energiebars, al het materiaal bij een lekke band en... 50 euro mee.

“Tochten in Australië, Singapore, Oeganda, de VS en door de hele Benelux. Het laat zien dat mensen wel weer behoefte hebben aan iets leuks, aan een uitdaging.”, vertelde Ten Dam bij onze collega’ van het AD. 320 kilometer is niet niks. “Zelfs de beste profs gaan vandaag naar de supermarkt om een paar Snickers te halen.”

En dan zijn er nog de bizarre prijzen die Ten Dam bedacht. Onder andere: wie de hoogste hartslag bereikt krijgt een hartslagmeter. Wie het traagste start een paar zakken koffiebonen en wie het meeste lek rijdt Specialized Pathfinder-grindbanden.