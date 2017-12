"Zelden zoveel panache gezien": Stig Broeckx werkt keihard tijdens revalidatie YP

Zelden zoveel panache gezien.Hele dag in schaduw van moedig man.Een eer was het.Alleen maar nederigheid en respect.

“Zelden zoveel panache gezien”, schrijft VRT-journalist Sammy Neyrinck bij beelden van Stig Broeckx die hard aan zijn herstel werkt. De 27-jarige renner van Lotto-Soudal kwam eind mei vorig jaar zwaar ten val tijdens de voorlaatste etappe ban de Baloise Belgium Tour, met een ernstig hoofdletsel tot gevolg. Boeckx geraakte in coma, maar als bij wonder vocht hij zich er toch nog bovenop.

De volledige reportage verschijnt pas later, maar Neyrinck was duidelijk onder de indruk. “Hele dag in schaduw van moedig man, een eer was het. Alleen maar nederigheid en respect”, schreef hij ook nog bij het fragment.

