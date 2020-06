“Zanardi vertelde me dat hij de gelukkigste man ter wereld was. Een minuut later hoorde ik een luide knal” ODBS

22 juni 2020

17u53

Bron: Corriere della Serra 0 Wielrennen Het moet een verschrikkelijk tafereel geweest zijn, toen Alessandro Zanardi vrijdag in zijn handbike met 50 km/u tegen de zijkant van een vrachtwagen knalde. Met in zijn zog Daniela, die haar man met de auto volgde tijdens de estafettewedstrijd in Toscane. Net zoals Paolo Bianchini dat deed. De wijnhandelaar doet in Italiaanse media kort het relaas van de feiten.

“Een minuut voor het ongeval vertelde Alessandro me nog dat hij de gelukkigste man ter wereld was”, aldus Bianchini. Typisch voor Zanardi, optimist tot in de rolstoel. “Tot ik plots een luide knal hoorde.” De gewezen formule 1-piloot verloor in een afdaling de controle over zijn handbike, ging twee keer overkop en kwam tot stilstand tegen een truck die uit de tegenrichting kwam. “Het volgende moment zag ik ‘Alex’ op de grond liggen. Zijn vrouw liep onmiddellijk naar hem toe en stortte zich op hem. ‘Ik laat hem niet alleen’, zei ze meteen tegen de eerste hulpdiensten ter plekke.” Sindsdien is Daniela nog amper van de zijde van Zanardi geweken. Samen met zoon Niccolò zit ze naast zijn bed in het ziekenhuis, zijn hand vasthoudend.

Voor Daniela moet het een déjà vu zijn. Voor de derde keer moet ze vrezen voor het leven van haar man. Ook na zware crashes in Francorchamps in 1993 en vooral op de Duitse Lausitzring in 2001 keek hij de dood in de ogen. Ook toen stond Daniela hem telkens bij, net zoals ze helemaal achter zijn keuze stond om voor een nieuwe carrière als paralympiër in het handbiken te kiezen.

Pas wanneer hij ontwaakt, zullen we de gevolgen kunnen opmeten. Als hij ontwaakt Giuseppe Olivieri, hoofd van de dienst neurochirurgie van het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis

Er komt alvast een onderzoek naar hoe het ongeval kon plaatsvinden. De estafettewedstrijd waaraan Zanardi deelnam met nog dertig andere vrienden en paralympische atleten, had immers geen goedkeuring, waardoor de straten niet afgesloten waren. “In dat geval moest hij zich dus net zoals alle andere fietsers aan de verkeersregels houden”, aldus Roberto Sgalla, expert in verkeersveiligheid in de krant Corriere della Serra. “De vrachtwagenchauffeur kan dus zeker niet de enige dader zijn in dit verhaal.”

In Italië zijn wielerwedstrijden tot 1 augustus verboden. Volgens de advocaat van de chauffeur lag de snelheid van de vrachtwagen laag, dankzij de haarspeldbochten. “Mijn cliënt werd in shock naar spoed gebracht. Hij testte negatief voor de alcohol- en drugstest. Hij heeft al bewezen een bekwame chauffeur te zijn.”

Operatie volgens plan

In de voorbije nacht veranderde er weinig aan de toestand van Zanardi, die in een kunstmatige coma vertoeft. Er zijn positieve signalen, zoals stabiele parameters, maar de dokters blijven rekening houden met het slechtste scenario. “Pas wanneer hij ontwaakt, zullen we de gevolgen kunnen opmeten. Als hij ontwaakt", aldus dokter Giuseppe Olivieri, hoofd van de dienst neurochirurgie van het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis in Siena.



“Het leven van een patiënt op intensieve zorgen is altijd in gevaar. Een significante verbetering kost in gevallen als deze veel tijd. En het kan ook plots verslechteren. De operatie verliep volgens plan, maar het is de initiële toestand waarin hij is binnengebracht, die erg serieus was.”

De komende uren en dagen zal er geprobeerd worden om Zanardi uit coma te halen. In het geval dat hij ontwaakt, wordt er ook gevreesd voor zijn gezichtsvermogen. Mogelijk zal hij blind door het leven gaan. Daarvoor zou Zanardi momenteel ongetwijfeld tekenen. Ook met die handicap zou hij zich wel weer opnieuw verzoenen. Als hij nog maar iets van het leven mag hebben.

Zoals hij ook na die crash op de Lausitzring stelde: “Toen ik in het ziekenhuis wakker werd en mijn vrouw zei dat ik geen benen meer had, dan was dat een mooie dag voor mij”, vertelde Zanardi ­later. “Ik leefde tenminste nog. Als ik voor die crash iemand zonder benen had gekruist, dan had ik wellicht gedacht: dan ben je beter dood. Maar toen ik zelf geen ­benen meer had, wist ik beter. Er zijn belangrijkere dingen in het ­leven.”

