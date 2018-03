"Yves kan Parijs-Roubaix winnen" - "Ik zou er meteen voor tekenen" Yves Lampaert en boezemvriend Tim Declercq, één jaar na de triomftocht in Dwars door Vlaanderen Dries Mombert

08u30 0 Wielrennen Een olijk duo op een oude Massey-Ferguson. Yves Lampaert (26) en Tim Declercq (29) zijn boezemvrienden in het blauw van Quick.Step Floors. Mannen met het hart op de tong, die elkaar vorig jaar in de armen vlogen na de zege van Lampaert in Dwars door Vlaanderen. "Dat was de max. Machtig!"

"Ik heb 'm al zien staan." Yves Lampaert weet waar hij aan toe is als we hem op de parking van het teamhotel in Tielt roepen. Kan moeilijk anders, de landbouwerszoon uit Ingelmunster ruikt de machines vanop afstand. Tim Declercq volgt in het spoor van zijn gouwgenoot. Ook hij heeft iets met tractoren. Vorig jaar hield hij er in de Ronde van San Juan een alter ego aan over.

'El Tractor'. Tevreden met die bijnaam, Tim?

Declercq: "Ja, eigenlijk wel. Het past bij me. Het is mijn taak om aan het peloton te trekken en te sleuren. Ik ben geen kopman of veelwinnaar. Geen Ferrari, maar wel betrouwbaar."

Lampaert: "Voor mij zou je wel een Ferrari kunnen zijn, hoor 'Clercq'. (lacht) Zo'n schoon manneke."

Declercq: "In tegenstelling tot anderen (maakt gebaren naar Lampaert) heb ik mijn bijnaam tenminste niet zelf gekozen."

Lampaert: "Smeerlap!"

Yves, dat moet een verwijzing naar jouw Strava-account zijn: John Deere.

Lampaert: "Inderdaad, dat komt vanuit de tijd dat renners zich nog onder schuilnamen lieten registreren. Ik vond dat geestig. Thuis zijn onze tractoren van dat merk. Zo gaat dat, hé."

Declercq: "Er zijn er nog, hoor. Gijs Van Hoecke is bijvoorbeeld 'Alligator G'. Naar de renner achter 'Will Smith' hebben we langer moeten zoeken. We zijn eigenlijk nog altijd niet zeker."

