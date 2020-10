“Wout week vroeger aan kinderkamer beginnen? Eerder vroeger gaan crossen” MCA/GVS

11 oktober 2020

Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, is enorm blij dat hij vandaag Gent-Wevelgem en volgende week zondag de Ronde van Vlaanderen kan rijden. “Hij was super teleurgesteld over de afgelasting van Parijs-Roubaix”, vertelt ze voor de start in Ieper. “Hij liet koersen schieten om in topvorm te zijn in Roubaix, en dat valt dan weg... Voor ieders veiligheid uiteraard, maar het is wel jammer.”

Het voordeel: nu kan hij een week vroeger aan de kinderkamer beginnen. Of een week vroeger beginnen crossen, zoals hij zelf aanhaalde? (lacht) “Ik denk ook eerder het tweede”, aldus Sarah. “Ik ben zelf al op het gemakje begonnen met alles in elkaar te steken. En ik heb daar nog geen hulp van Wout bij gehad. (lacht) Ik had iets meer hulp verwacht. Maar als hij liever wil gaan crossen mag hij dat zeker doen.”

