“Wout? Indrukwekkend!”: Van der Poel had niet verwacht dat Van Aert ook bergop zo sterk zou zijn Redactie

08 september 2020

08u30

Bron: Algemeen Dagblad 10 Wielrennen Na een weekje Tour de France kijken op de bank is Mathieu van der Poel (25) terug in koers. Terwijl zijn aartsrivaal Wout van Aert (25) indruk maakt in Frankrijk, trapt de Nederlandse alleskunner het tweede deel van zijn seizoen af in Tirreno-Adriatico.



Van der Poel is deze week terug in Italië. Waar zijn bezoek aan de Strade Bianche en Milaan-Sanremo op een tegenvaller uitdraaide, heeft Van der Poel nu meer aspiraties voor het tweede deel. In Tirreno-Adriatico hoopt hij een betere basis te leggen voor de ‘voorjaarsklassiekers’, dit jaar uitzonderlijk in de herfst.

In zijn geliefde witte koersbroek onder de nationale kampioenentrui was het een fris ogende Mathieu van der Poel gistermiddag in Lido di Camaiore niet aan te zien dat hij even daarvoor gefinisht was in de door de Duitser Pascal Ackerman gewonnen openingsrit. “We zouden de sprint aantrekken voor Tim Merlier, maar die viel naast mij. Het was redelijk kamikazewerk, maar dat was te verwachten na zo’n kort ritje”, zo omschreef hij koeltjes het spannendste deel van zijn werkdag.

Er is in Italië de gelegenheid om even met Van der Poel bij te praten. En te vragen hoezeer hij genoten heeft van de Tour op televisie. Of de ritzege van zijn aartsrivaal Wout van Aert hem heeft geïnspireerd om ook een etappe te winnen in de WorldTour? “Niet per se”, reageert de huidige wereldkampioen veldrijden schouderophalend. “Het is wel indrukwekkend wat Wout nu doet. Dat hij op het vlakke een rit kan winnen, is voor mij geen verrassing. Maar bergop is hij sterker dan ik had verwacht.”

Wegrenner

In het veld kwamen de twee elkaar de afgelopen winter amper tegen. Van Aert lijkt inmiddels meer en meer een wegrenner te zijn geworden. Volgens velen kun je Van der Poel ook nauwelijks nog een veldrijder noemen. Of dat ook zo is? “Niet dat ik weet”, zegt de alleskunner. “Het is voor mij nog wel een vraagteken wanneer en hoeveel crossen ik deze winter kan rijden. Veel hangt af van hoe ik uit het wegseizoen kom. En hoeveel rust ik daarna moet nemen voor ik weer kan gaan crossen. En ik zit ook nog met de Olympische Spelen in mijn hoofd. Veldrijden, wegkoersen, mountainbiken, het moet op het einde wel allemaal kloppen.”

De kopman van Alpecin-Fenix is terug in Italië om zich daar voor te bereiden op wat hij met een glimlach ‘de voorjaarsklassiekers’ noemt. Over twee weken moet hij er wat dat betreft staan. Dat zoiets zelfs voor een talent als Van der Poel geen sinecure is, weet hij zelf maar al goed na het eerste deel van zijn wegprogramma. “Dat verliep niet zo super eigenlijk.”

Bizarre periode

“Het was voor iedereen een bizarre periode. Ik had er tijdens de lockdown alles aan gedaan om zo goed mogelijk klaar te zijn voor die wedstrijden. Misschien was ik wel té gemotiveerd. En heb ik af en toe iets te hard getraind om het gebrek aan competitie te compenseren. Achteraf besef ik dat ik het hele jaar door koersen moet rijden om in vorm te komen. Daardoor zijn die koersen in Italië op een tegenvaller uitgedraaid. Daarna heb ik me wel redelijk herpakt op het Nederlands kampioenschap en EK.”

In de Tirreno hoopt hij een betere basis te kunnen leggen voor de Vlaamse en Noord-Franse klassiekers. “Het is goed om een etappewedstrijd in de benen te hebben. Zeker voor mij dus. Daarnaast wil ik hier graag een rit winnen. Ik denk dat er een paar mooie kansen zijn. Als het niet te lastig is tenminste, want het ziet er hier af en toe zeer lastig uit.”

