"Winnen in het wielerland bij uitstek is ongelooflijk” Alberto Bettiol wint 103de Ronde van Vlaanderen SDA

07 april 2019

Alberto Bettiol heeft de 103de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 25-jarige Italiaan van EF-Education First reed weg van de favorieten op de Oude Kwaremont en haalde het in zijn eentje op de Minderbroederstraat in Oudenaarde. Asgreen werd tweede, Kristoff won de spurt voor de derde plaats.