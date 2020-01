“WIJ hebben jullie ertoe gedwongen”: Johan Bruyneel reageert cynisch op aantijgingen Pevenage MG

23 januari 2020

“Topsport op het hoogste niveau doe je niet op pompwater. Vroeg of laat wordt er een keer naar kleine hulpmiddelen gegrepen. Dat zal altijd zo blijven. Wie het daar niet mee eens is, is een dromer.” Dixit Rudy Pevenage op het einde van een lang gesprek. Pevenage heeft een boek geschreven: ‘Der Rudy’. Het is de biografie van een renner die ploegleider werd. Maar ook een spilfiguur in de grote dopingjaren van Lance Armstrong en diens eeuwige rivaal Jan Ullrich, een pupil van Pevenage en nog altijd een intieme vriend.

Zijn boek stelt hij vandaag voor. Pevenage benadrukt: “Dit is geen boek over doping.” Maar het moest er ook over gaan. Over de hallucinante en schizofrene tijd waarin iedereen doping ontkende. Ook Pevenage. Maar waarin verboden middelen in dubbelwandige colablikjes werden bewaard. Waarin een fietskoerier met de bijnaam Ali Baba bloedzakken rondvoerde in een rugzak. Waarin mannen op de uitkijk stonden, wachtend op de dopingcontroleurs, om renners dan aan een infuus met aspirine en water te leggen. Jaren waarin de werkelijkheid de verbeelding overtrof.

Intussen heeft Johan Bruyneel, de gewezen ploegleider van Lance Armstrong, middels een cynische tweet gereageerd op de aantijgingen van Pevenage: “Rudy, het is allemaal de schuld van Lance en mezelf! WIJ hebben jullie ertoe gedwongen...", klonk het.

Rudy, it’s all Lance’s and my fault! WE made you do it... 🙄 Johan Bruyneel(@ JohanBruyneel) link