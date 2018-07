"Wielrennen ontsnapte aan nieuwe zaak-Festina" MG

Het heeft weinig gescheeld of het wielrennen zat in het begin van dit decennium met een nieuwe Festinazaak opgezadeld. Dat schrijft de Franse krant Le Monde.

Franse autoriteiten werden op de hoogte gebracht van georganiseerde doping binnen een wielerploeg. Die openden een onderzoek, maar konden uiteindelijk niemand vervolgen.

Volgens Le Monde kwam dat door de sterke omerta binnen de betrokken ploeg. En door het feit dat er geen medewerking was van de autoriteiten van het land waarin de ploeg was geregistreerd.

De naam van de ploeg, of waar ze vandaan komt, kon of wilde Le Monde niet noemen. De krant beschrijft wel hoe het eraan toeging. Microdoses epo, groeihormoon en testosteron werden toegediend aan de renners. In de winter tapten ze kleine hoeveelheden bloed af.

Het bloed werd bewaard in een huis "ver van alles", om dan met het vliegtuig naar Frankrijk te worden gevlogen. Renners deden hun eigen transfusies. Tien minuten, langer duurde het niet, aldus Le Monde. En de hele ploeg, van mecanicien tot manager, was op de hoogte.