"We zullen vooral de rust die Boonen uitstraalde, missen" Redactie

18u55

Bron: vtm 0

Onze collega's van vtm trokken mee op stage met Quick.Step naar het Spaanse Calpe. Voor het eerst in vijftien jaar zonder Tom Boonen. Patrick Lefevere: "We zullen zijn rust en charisma missen. Het is nu aan anderen om dat op te vangen."

TDW