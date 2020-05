Exclusief voor abonnees "We krijgen een wielrennen op twee snelheden. Ik zeg niet dat de Belgen en Nederlanders alles gaan winnen, maar we hebben wel een voordeel op de rest” Hans Vandeweghe

23 mei 2020

16u00

Bron: De Morgen 0 Wielrennen Als Oliver Naesen (29) tijdelijk minder goed slaapt, komt dat door zijn hoogte­kamer en niet omdat hij niet kan koersen, einde contract is, pas een huis heeft gebouwd en deze week zijn koppositie in De Container Cup verloor aan Greg Van Avermaet. “Van Hans Vanaken had ik wel meer verwacht in De Container Cup. Wat een gezichts­verlies.”

We zagen er al een glimp van tijdens de virtuele Ronde van Vlaanderen: de klassieke kopman van AG2R La Mondiale is in november verhuisd naar een heel mooi huis. Waar zijn collega’s het in een rommelig hoekje, op hun terras of in hun garage deden, reed hij zich het pleuris ergens in een reusachtige betonnen omgeving. De sociale media vonden het gaaf. Woonde die Oli in een bunker? Zat hij in een panic room? Of had hij dan zijn eigen martel­kamer?

Oliver Naesen: “Het was hier beneden in de kelder dat Greg over mij kwam op de E-Paterberg en ik zijn slip­stream niet kon nemen. Net genoeg om weg te zijn. En dan de sprint tegen Nicolas Roche. Ik heb nooit hogere hart­slagen gehad als toen op die rollen.”

