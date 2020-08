‘Waar een wil is...’, hier zit je vanavond op de eerste rij voor de exclusieve videodocu rond Wout van Aert Redactie

12 augustus 2020

10u17 70 Wielrennen Wout van Aert is helemaal terug. Na z'n zware valpartij tijdens de tijdrit van de Ronde van Frankrijk vorig jaar, werkte hij keihard aan z'n comeback. Met fenomenale zeges in de Strade Bianche én in Milaan-Sanremo tot gevolg. HLN en VTM Nieuws volgen Van Aert en zijn ploeg dit seizoen tijdens de grote klassiekers en de Ronde van Frankrijk. Een unieke inkijk achter de schermen. Deel een vanavond vanaf 19u30!



Het waren vreselijke beelden op die 19de juli 2019 in Pau, toen Wout van Aert op enkele honderden meters van de streep bleef steken achter dat nadarhek. De drievoudige wereldkampioen veldrijden knokte zich in enkele maanden tijd terug naar de top van het internationale wielrennen. Want zeges in de Strade Bianche én een week nadien ook nog in Milaan-Sanremo: ‘t is lang niet iedere wielrenner gegeven.

HLN en VTM Nieuws zullen Van Aert de komende maanden volgen tijdens het gebalde wielerseizoen 2020. We zitten in zijn spoor bij de grote klassiekers en de Ronde van Frankrijk. We finishen het seizoen met twee exclusieve videodocumentaires, vol spanning en heroïek. De eerste aflevering van ‘Wout, waar een wil is’, is woensdag vanaf 19u30 gratis te bekijken voor alle abonnees van Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.