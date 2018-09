'VDB' achterna: ook Frank Vandenbroucke ging net als Van Aert na hetze vroeger weg bij zijn team MDB

18 september 2018

13u36 0 Wielrennen Een renner die zijn contract ontbindt bij zijn werkgever, het is een zeldzaamheid in de wielerwereld. Frank Vandenbroucke zat echter ooit ook in nagenoeg hetzelfde schuitje als Wout van Aert. Al werd er in het geval van 'VDB' wel een compromis gesloten.

Flashback naar het jaar 1994. Frank Vandenbroucke gold als dé grote belofte van de Belgische wielerwereld. Onder de vleugels van zijn oom Jean-Luc Vandenbroucke - ook een voormalig wielrenner - kwam Frank bij de Lotto-ploeg een eerste keer piepen in het profwielrennen. Maar al snel doken de eerste strubbelingen op. De toen 20-jarige Vandenbroucke ziet een samenwerking met zijn nonkel niet langer meer zitten en de stap hogerop wenkt. Patrick Lefevere wil het godenkind zo snel mogelijk naar zijn Mapei-ploeg halen.

In dezelfde ploeg rijden als Johan Museeuw, Franco Ballerini en Andrea Tafi, welke jonge renner droomde daar niet van? Frank Vandenbroucke wilde dan ook zo snel mogelijk overstappen naar het Mapei-GB van Patrick Lefevere. Ook zijn loonbrief vaarde alleen maar wel bij een overstap. Het enige probleem: 'VDB' lag nog onder contract bij Lotto. Daar werd er nog steeds met dezelfde omkadering gewerkt en moest Vandenbroucke het ook doen met ongeveer hetzelfde loon.

De discussies staken in 1995 dan ook de kop op. Toch werd er door alle partijen een compromis gesloten. Vandenbroucke zou dat jaar nog enkele maanden voor Lotto rijden om dan op 1 april de overstap te maken naar Mapei-GB. Vandenbroucke verliet dus net als Van Aert vroeger dan verwacht zijn team. Het grote verschil met Wout van Aert is dat de drievoudige wereldkampioen veldrijden het nu een tijd zonder ploeg moet doen. LottoNL-Jumbo, waar Van Aert in 2019 aan de slag gaat, is voorlopig niet zinnens om net als Lefevere deed bij 'VDB' het contract van de renner af te kopen.