“Vandaag begint het nieuwe wielerseizoen pas echt en de verwachtingen zijn groot. Als vanouds”: onze chef wielrennen blikt vooruit op het openingsweekend Marc Ghyselinck

02 maart 2019

08u56 0

Als hij maar geen kamikazestreken moet uithalen om de Omloop te winnen. Greg Van Avermaet spaart zijn kritiek niet. Nog maar één keer is het parcours van de openingswedstrijd van het Belgische wielerseizoen gewijzigd. Van Gent naar Meerbeke verhuisde de finish vorig jaar. De nieuwe Omloop zou de oude Ronde van Vlaanderen worden.

Het verhaal klonk mooier dan het was. Want nu is Meerbeke weer geschrapt. Finishen doen de renners vandaag op de Onderwijslaan in Ninove. Veel troostelozer dan dat wordt het niet. Veel gevaarlijker ook niet, met twee haakse bochten in de slotkilometer. Van Avermaet heeft gelijk. Als een groep van twintig of dertig renners over enkele uren voor de overwinning gaat sprinten, gaan er halsbrekende toeren gebeuren daar in Ninove.

Bradley Wiggins had het er van de week nog over. Wiggins is een traditionalist. Het liefst zag hij de “Omloop Het Volk” (sic) nog aan de Gentse Watersportbaan finishen. Zo was het toen Wiggins zelf nog een kind was. “Ze hebben een keer de aankomst van Milaan-Sanremo veranderd. Niet meer op de Via Roma. Dat was het helemaal niet. En wie bedenkt dat dan?”

Organisator Wouter Vandenhaute zal wel zijn redenen hebben gehad. Hij bleef erg discreet daarover. En zonder ongelukken heeft vanavond wellicht niemand het over de nieuwe finishplaats. Laten we dat dan maar hopen.

Als we het dan eens over Kuurne-Brussel-Kuurne kunnen hebben. “Kuurne?”, zegt u. Kuurne is zondag de revanche voor de Omloop en zelfs dat is niet meer waar. Greg Van Avermaet komt daar zondag niet aan de start. Ook niet als hij zaterdag de Omloop niet heeft gewonnen. Tim Wellens: zit ook al in de vlieger naar huis.

En toch: Kuurne-Brussel-Kuurne is zo’n koers waar het allemaal kan beginnen voor een jonge Belg die het niet van de daken schreeuwt dat hij misschien the next best thing op planeet wielrennen is. Als Jasper Philipsen zondag Kuurne-Brussel-Kuurne wint, als hij het podium haalt na een prangende sprint tegen Dylan Groenewegen of Fabio Jakobsen, dan weet u dat de toekomst van het Belgische wielrennen is verzekerd.

Het is niet dat we nu in bloedarmoede leven. Greg Van Avermaet gelooft niet dat de tijd van de grote overwinningen achter hem ligt. Oliver Naesen, Yves Lampaert en Jasper Stuyven ademen Van Avermaet in de nek. Misschien wint Sep Vanmarcke eindelijk zijn grote klassieker. Wout van Aert heeft al bewezen waartoe hij op de weg in staat is en over Remco Evenepoel moeten we het niet meer hebben. Philipsen? Die heeft ook al een WorldTourrace gewonnen in Australië. En hij is nog maar twintig. Voor hij zich straks voor Gaviria en Kristoff uit de naad rijdt, mag hij in de Omloop en Kuurne zijn eigen kans gaan. Vandaag begint het nieuwe wielerseizoen pas echt en de verwachtingen zijn groot. Als vanouds.