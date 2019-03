“Toppers cijferen zichzelf weg bij Lefevere”, “Schrijf Naesen maar op voor E3" en “Van Aert kandidaat-winnaar in Sanremo”: de kijk van Tom Boonen Tom Boonen

24 maart 2019

21u01 0 Wielrennen Ook Tom Boonen, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, keek aandachtig naar Milaan-Sanremo.

“Toppers cijferen zichzelf weg bij Lefevere”

“Knap staaltje teamwork van Deceuninck-Quick.Step. Starten met een duidelijk uitgekiende strategie: het is hun handelsmerk geworden. Stellige garantie op succes biedt het nooit in Milaan-Sanremo. Je kan een plan A nastreven, een plan B achter de hand houden, een plan C voorzien. En als puntje bij paaltje komt blijkt… plan Z van toepassing.

